Chaque lundi midi, sur TrashTalk, un joueur NBA est traité sous un nouvel angle : celui des coéquipiers. Qui est dans son Top 3 ? Et dans quel ordre ? Qui a le + fait kiffer / gagné avec lui ? On se pose aujourd’hui avec un des plus grands ailiers scoreurs de l’histoire NBA, Monsieur Dominique Wilkins ! C’est l’heure de Partenaire Particulier !

Voilà une émission qui fera plaisir à la fanbase des Hawks car on va parler d’un des chouchous des faucons. Idole des highlights et scoreur flamboyant dans les années 80-90, Dominique Wilkins a marqué les foules durant sa longue et belle carrière NBA, avant un court passage lui aussi couronné de succès en Europe et une dernière pige au Magic. Durant ses 17 saisons en carrière, l’ailier a côtoyer du monde. Quels sont les noms qui nous viennent en tête ? Kevin Willis, Doc Rivers, un Moses Malone encore fort mais qui commençait gentiment à prendre de l’âge. Un autre ? Qui est le coéquipier ultime de Dominique Wilkins ?

Vous connaissez la musique, c’est le lundi et donc le meilleur jour de la semaine. Nouvel épisode de Partenaire Particulier avec Dominique Wilkins. Posez vous tranquille, on s’occupe de tout.