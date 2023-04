Bilan statistique 2022-23 : quel joueur a tiré le plus de lancers-francs cette saison ?

Ça y est, le gong de la saison régulière a sonné, 82 matchs et des milliers de chiffres sont derrière nous. L’heure est aux mathématiques pour la rédaction de TrashTalk, qui vous propose un passage en revue des collectifs et individualités « les plus » dans différents domaines statistiques. Premier volet, quel joueur a tiré le plus de lancers-francs cette saison ?

Ah, les lancers-francs, inépuisable prétexte de guerroyer entre internautes. « De toute façon, ce type ne peut pas être MVP, il a les arbitres dans sa poche et passe sa vie sur la ligne des lancers ». On tire de ces échanges parfois un peu de vrai, mais souvent une triple dose de mauvaise foi. Avant de se focaliser sur les individualités ayant passé du bon temps sur la ligne de pénalité, jetons un coup d’œil aux équipes les plus prolifiques dans ce domaine.

Merci StatMuse pour le tableau impeccable. Premier constat, les Sixers ont tiré 2058 lancers-francs cette saison en étant seulement la 24e équipe NBA qui drive le plus. Pour les novices, un drive est une attaque de cercle partant de la zone extérieure. C’est l’action de s’élancer vers le panier, la balle bien en mains et le plus souvent un défenseur sur le paletot. Et logiquement, plus une équipe drive, plus elle met les défenseurs en difficulté, plus elle se retrouve sur la ligne des lancers-francs. Dans le cas des Sixers, le schéma est rarement celui d’un drive puisque Joel Embiid a tiré 771 des 2058 lancers obtenus par Philly cette saison. Or Embiid ne drive que très rarement. Deux ou trois coups d’épaules suffisent à mettre son vis-à-vis dans la sauce, le forçant ainsi à commettre une faute. Mais l’intérieur Camerounais – aussi à l’aise soit-il dans l’exercice de provocation de fautes sur tir – n’est même pas le joueur le plus prolifique dans ce domaine. C’est Giannis Antetokounmpo qui occupe la première place avec 772 lancers-francs tentés cette saison… en seulement 63 matchs. Et devinez quoi ? Milwaukee n’est que la 25e équipe NBA qui drive le plus. Pour le coup, c’est plus étrange. Giannis Antetokounmpo n’est pas non plus dans le Top 20 des joueurs qui drivent le plus. C’est pourtant son fond de commerce, une attaque de cercle ponctuée par un move qui joue sur sa verticalité.

Constat plus “logique”, Shai Gilgeous-Alexander est le 3e joueur qui a tiré le plus de lancers cette saison… mais aussi le n°1 au drive. 1622 attaques de cercle selon la NBA, soit 278 de plus que le second, Trae Young, également 5e individualité aux lancers-francs tentés. Bon compromis, Luka Doncic vérifie la science : 4e au nombre de lancers, 4e aux drives, en-voilà un qui ne laisse la place à aucun sous-entendu malveillant.

Débattez, débattez. On reste connecté. La suite des bilans statistiques de la saison 2022-23 arrive.