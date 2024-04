Le Thunder évoluait cette nuit sans Shai Gilgeous-Alexander ni Jalen Williams, et les Sixers avaient laissé Tyrese Maxey et Allen Iverson au repos. Théâtre parfait pour un retour en douceur de Joel Embiid !

24 points, 6 rebonds, 7 passes, 3 interceptions. 6/14 au tir et 6 ballons perdus, mais 12/12 aux lancers, “à la Joel”. Cette nuit le MVP en titre a refoulé un parquet NBA pour la première fois depuis le 30 janvier dernier, ce qui veut dire que la dernière fois que Jojo avait dunké, le rédacteur de cet article n’avait pas encore 40 ans. Incroyable.

Pour son retour ? Joel avait fait péter la petite pe-cou de printemps, il a très vite découvert la joie d’avoir un Buddy Hield qui tourne autour des écrans et il a retrouvé ses automatismes offensifs avec Tobias Harris. Résultats des courses une victoire acquise de haute lutte face au FC Chet Holmgren, et des Sixers qui peuvent désormais rêver tout haut d’une sixième place, et même plus si affinités si l’alignement des planètes s’avère parfait. Car, attention pavé dans la mare, les Sixers avec Embiid, c’est quand même assez solide. Envoyez les highlights !

Joel Embiid’s return gives the Sixers a boost as they beat the West-leading OKC Thunder! 🚀

▪️ 24 PTS

▪️ 6 REB

▪️ 7 AST

▪️ 3 STL

▪️ 29 MIN pic.twitter.com/pnj9P8ZctU

— NBA (@NBA) April 3, 2024