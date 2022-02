Programme NBA : les Sixers de Joel Embiid accueillent les Cavs du duo Allen – Mobley, ça risque de faire des étincelles dans la raquette

La NBA Trade Deadline étant désormais derrière nous, il sera intéressant d’observer soir après soir ces joueurs qui vont porter une nouvelle tenue. Ça tombe bien, il y a un programme chargé cette nuit avec pas moins de onze matchs au menu, dont un Sixers – Cavaliers bien alléchant.

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 12 FEVRIER

23h : Blazers – Knicks (sur beIN Sports 3)

1h : Hornets – Grizzlies

1h : Wizards – Kings

1h : Pelicans – Spurs

1h30 : Sixers – Cavs (sur beIN Sports 4)

1h30 : Raptors – Nuggets

2h : Bulls – Thunder

2h : Heat – Nets

2h30 : Mavericks – Clippers

2h30 : Warriors – Lakers

3h : Suns – Magic

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Cavs (1h30) : Philadelphie et Cleveland font partie des équipes qui ont bougé ces derniers jours. Les Sixers ont évidemment été au cœur du plus gros deal de la deadline en échangeant Ben Simmons contre James Harden. Quant aux Cavaliers, ils ont renforcé leur backcourt en faisant venir Caris LeVert en provenance de l’Indiana, et ce dernier a d’ailleurs déjà fait ses débuts avec sa nouvelle équipe puisqu’il a joué contre les Spurs mercredi et les… Pacers hier. On a donc eu un premier aperçu de ce qu’il peut apporter à Cleveland, par contre il faudra attendre concernant Harden car ce dernier ne jouera pas avant mardi au plus tôt. Mais pas grave, l’affiche Sixers – Cavs promet quand même beaucoup puisqu’on va voir Joel Embiid affronter le duo Jarrett Allen – Evan Mobley dans la raquette. Voilà qui risque de faire des étincelles. Vous ajoutez à ça un petit duel Darius Garland – Tyrese Maxey à la mène et ça peut vite devenir très fun cette affaire, surtout quand on sait que les deux équipes se tiennent dans un mouchoir de poche au classement. Pour rappel, les Cavaliers sont deuxièmes (!) avec un bilan de 35 victoires – 21 défaites, alors que Philly est cinquième avec 35 succès pour 22 revers.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Blazers n’ont plus grand-monde dans leur équipe après le grand nettoyage de la deadline, mais ce n’est pas pour autant que les Knicks ne peuvent pas perdre.

Hornets – Grizzlies, niveau fun on est tout en haut !

Les grands débuts de Kristaps Porzingis avec Washington, c’est peut-être pour cette nuit, face aux Kings de Domantas Sabonis.

Pelicans – Spurs, l’occasion de voir C.J. McCollum et peut-être les débuts très attendus (ou pas) de Josh Richardson avec San Antonio.

Les Dinos sont sur huit victoires de suite et voudront manger les Nuggets de Nikola Jokic. Belle affiche en perspective.

Les Bulls accueillent le Thunder, autant dire que DeMar DeRozan pourra encore une fois marquer 35 pions les yeux fermés.

11e défaite de suite à venir pour Brooklyn à Miami ? 11e défaite de suite à venir pour Brooklyn à Miami.

Luka Doncic rencontre les Clippers, et on sait ce qu’il se passe quand Luka Doncic rencontre les Clippers.

Warriors – Lakers, c’est hype, juste dommage qu’une des deux équipes soit à la rue.

Suns – Magic pour terminer, si vous aimez les blowouts c’est pour vous.

Grosse nuit qui s’annonce bien animée. Et il devrait y en avoir pour tous les goûts. Alors rendez-vous dès 23h pour se chauffer, avec le café et le sourire.