Ben Simmons débarque à Brooklyn : un rôle à la Draymond Green pour aider les Nets à gagner un titre ?

Après une saga longue de plusieurs mois, Ben Simmons a enfin été tradé par les Sixers jeudi, en échange de James Harden lors d’un blockbuster trade dont on parlera encore dans de nombreuses années. Les Nets récupèrent trois joueurs référencés qui vont tout de suite apporter à l’équipe, et ça, ils en avaient bien besoin. Zoom sur ces ajouts et notamment le rôle potentiel du Boomer à Brooklyn.

Ça y est, c’est fait, Ben Simmons a été transféré par Philadelphie et ce sont les Nets qui ont décidé de sauter sur l’occasion. Avec les envies de départ de James Harden, Sean Marks a franchi le pas pour récupérer un joueur All-Star et des vétérans. Pour rappel, Brooklyn a non seulement recruté Ben Simmons, mais aussi Seth Curry et Andre Drummond, ainsi que deux choix de premier tour de draft en échange de James Harden. Avec ces ajouts, les Nets viennent combler des lacunes, d’autant plus visibles depuis la blessure de Kevin Durant en janvier dernier. En effet, cette année, Brooklyn possède le vingtième defensive rating de la Ligue (111,5 points encaissés par match pour 100 possessions), ce qui est plutôt incompatible avec les ambitions de titre annoncées au début de la saison. Ajoutez à cela que les Nets ne shootent qu’à 35,2 % de loin (17e en NBA), et sont l’une des cinq équipes qui tentent le moins de tirs à 3-points (31,7 par match, 27e en NBA). Quelque chose nous dit que l’arrivée de Seth Curry fera le plus grand bien dans ce secteur, surtout quand on connaît l’incertitude entourant Joe Harris (toujours à l’infirmerie).

Avec l’arrivée d’un joueur du calibre de Ben Simmons – avec ses défauts mais aussi beaucoup de qualités – Brooklyn espère recréer une dynamique positive pour la fin de cette saison alors que l’équipe vient d’enchaîner dix défaites de suite. Si on peut se poser des questions concernant l’état de forme de Benjamin Simon et sa date de retour sur les parquets, puisqu’il n’a pas joué de match officiel depuis presque huit mois, le meneur/ailier devrait directement apporter une nouvelle dimension défensive aux Nets. Depuis sa Draft en 2016, Benji s’est affirmé comme étant l’un des tout meilleurs défenseurs de la Ligue, en témoigne la dernière course au trophée de DPOY qu’il aurait tout à fait pu remporter. Capable de défendre tous les postes – du petit meneur au gros pivot – et d’apporter un vrai impact au rebond, Simmons pourrait devenir le nouveau leader défensif dans l’équipe de Steve Nash.

Doté d’un sens du jeu remarquable et de sacrées qualités athlétiques, Ben Simmons arrive dans un effectif qui lui permettra de maximiser ses qualités actuelles en attaque, sans qu’on lui demande de shooter de loin ou de représenter une grosse menace au scoring. Assez monstrueux lorsqu’il s’agit de conclure près du cercle (sauf quand il flippe à l’idée d’aller aux lancers…), Simmons a besoin d’avoir de la place dans la raquette, ce qui était compliqué quand il jouait avec un phénomène comme Joel Embiid aux Sixers. Désormais, il va évoluer aux côtés de Kevin Durant, Kyrie Irving, Joe Harris (quand il reviendra), Patty Mills ainsi que Seth Curry, arrivé de Philly en sa compagnie. Simmons devrait ainsi disposer de larges couloirs de pénétrations pour aller scorer proche du panier ou, en cas d’aide d’un second défenseur, de ressortir la balle sur le sniper démarqué. Avec de tels joueurs autour de lui, on imagine bien Bennie enfiler un rôle de facilitateur pour ses coéquipiers, où il pose des écrans pour ses copains tout en distribuant des caviars. Tiens, tout ce qu’on vient de dire là – leader défensif, joueur polyvalent, facilitateur, poseur d’écran – ça ne vous rappelle pas un certain Draymond Green par hasard ? Oui, Ben Simmons pourrait bien devenir le Draymond des Nets, même si c’est un rôle auquel il a résisté par le passé de par sa volonté d’avoir le ballon dans les mains. Mais avec KD et Kyrie à ses côtés, il a plutôt intérêt à regarder des vidéos du point-forward des Warriors pour s’en inspirer le plus possible. Car dans cette configuration, y’a moyen que le collectif de Brooklyn brille de mille feux.

L’arrivée de Ben Simmons à Brooklyn s’annonce très prometteuse pour la franchise comme pour le joueur. Enfin libre, Benji n’a plus d’excuses et il va falloir qu’il se montre productif. Si vous nous aviez dit en début de la saison que Ben Simmons allait venir sauver la saison des Nets, huitième de la Conférence Est, on vous aurait ri au nez. La NBA, where amazing happens.