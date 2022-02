NBA Trade Deadline 2022 : qui sont les vainqueurs, qui sont les perdants ? Apéro TrashTalk

24h après la trade deadline il est l’heure de tirer les premières conclusions (hâtives). Qui s’en sort le mieux ? Qui a pioncé et pourquoi ? Faut qu’on en parle !

Le trade entre les Sixers et les Nets a évidemment pris beaucoup de place lors de la trade deadline de jeudi soir mais autour de ce blockbuster trade il s’est passé beaucoup, beaucoup de choses en NBA. Kristaps Porzingis qui part à Washington et Spencer Dinwiddie qui fait le chemin inverse, Tyrese Haliburton qui quitte les Kings pour les Pacers et Domantas Sabonis qui le croise à l’aéroport, Caris LeVert qui vient renforcer les Cavs, Montrezl Harrell qui atterrit à Charlotte ou encore Torrey Craig de retour à Phoenix, sans oublier l’ajout malin de Serge Ibaka par les Bucks et Marvin Bagley III qui tentera de se relancer à Detroit ? Respiration, trop de choses à raconter, mais il faut aussi qu’on parle de l’immobilisme des Lakers ou des Knicks alors il fallait bien une petite heure d’apéro pour ça. Histoire de faire le point, de faire le tri sur cette NBA remasterisée, et de se projeter, déjà, sur la fin de saison qui approche.

Canapé, PC, petits fours et grands sourires, et la suite vous la connaissez : mettez des pouces et laissez vos commentaires, dans la bonne humeur !