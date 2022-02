Dixième défaite consécutive pour Brooklyn : Kyle Kuzma en triple-double et Cam Thomas est le deuxième meilleur joueur des Nets

Brooklyn Nets vs Washington Wizards, tiens, typiquement le genre de match dont on ne peut absolument pas parier l’issue en ce moment. Deux franchises qui ont animé grandement la trade deadline d’hier soir, deux équipes loin, très loin d’être au complet cette nuit et donc, forcément, un scénario trodraul, avec des héros que l’on attendait pas, même si l’on s’attendait à ne pas s’y attendre enfin bref on s’est compris.

Les stats maison de ce match entre deux équipes qui n’auront plus du tout la même gueule dans trois semaines c’est juste ici

James Harden est désormais loin des Nets et Ben Simmons (ainsi que Dede Drummond et Seth Curry) enfilera bientôt à nouveau un maillot de basket du côté de Brooklyn, Kristaps Porzingis va débarquer à la surprise générale dans la capitale et croisera Spencer Dinwiddie à l’aéroport, mais cette nuit c’est sur le parquet que Wizards et Nets s’était donnés rendez-vous. Un duel attendu (non) entre Kyrie Irving et Kyle Kuzma, et celui des deux qui fait la meilleure saison n’est pas celui que vous croyez, l’objectif pour les Nets de briser une série de défaites crasseuse (neuf avant ce match) et l’occasion, pour l’une des dernières fois, pour Steve Nash de tester quelques gamins de son roster.

A noter que les Nets ont eu la bonne idée hier soir de couper De’Andre Bembry, très bonne idée de se débarrasser de l’un des seuls mecs à avoir défendu cette saison lorsque l’on est l’une des pires défenses de la Ligue mais bon passons, et cette nuit c’est encore la défense de Brooklyn qui aura parfois pêché, une tare heureusement compensée par la perf du duo Kyrie Irving / Cam Thomas, ce dernier continuant à s’infiltrer dans chaque brèche qu’il entrevoit. Kyrie en verve en première mi-temps, et en face c’est Kyle Kuzma qui joue les all-around. Après avoir tapé son career high au scoring et au rebond cette saison, après avoir postérisé Joel Embiid et contré… Joel Embiid au buzzer, c’est cette fois-ci le premier triple-double de sa carrière qui sera validé par le double K, performance à peine voilée par une fin de match un peu cradingue. 15 points, 13 rebonds et 10 passes pour Swagman, et un héros original pour l’accompagner cette nuit, on vous laisse dix chances de trouver. Non, non, non, non, non, non, non, non, non et non, il fallait donc trouver Raul Neto. 21 points et six passes pour le Brésilien dont le prénom rappelle le son de quelqu’un qui vomit, une stats qui symbolise assez bien la saison… des Nets, et si les Nets justementy croieront jusqu’au bout grâce notamment à un gros 3+1 de Cam Thomas et à un dernier drive aérien de Kyrie Irving, ce sont finalement les Sorciers de Wes Unseld Jr. qui repartiront de la salle avec l’argent de la billetterie.

Le premier triple double en carrière pour Kyle Kuzma, quelle journée exceptionnelle. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 11, 2022

Un duo inattendu composé de Kyle Kuzma et Raul Neto, un bon apport du banc et le rôti est ficelé. En ce moment les Nets ont tout de la victime désignée avant même l’entre-deux, logiquement ça devrait changer très vite, mais au 11 février Brooklyn a perdu ses dix derniers matchs et végète en milieu de classement à l’Est. Allez, au boulot et vite.