Les Sixers s’imposent contre le Thunder, pour le retour de Joel Embiid (109-105)

Sans Shai Gilgeous-Alexander (douleur au quadriceps) ni Jalen Williams (cheville), le Thunder n’a pas réussi à gâcher la fête à Philadelphie, où Joel Embiid a effectué son retour. Le MVP en titre colle 24 points, à 6/14 au tir mais 12/12 aux lancers-francs, dont ceux pour assurer la victoire dans le money time. Une victoire précieuse pour les Sixers, qui rêvent toujours du top 6 de l’Est.

Mauvaise opération pour le Thunder, qui perd à nouveau sa première place de l’Ouest pour glisser jusqu’au bord du podium. La victoire des Nuggets permet à Denver de reprendre le contrôle, mais rien n’est fait car le top 3 se tient en 0.5 match. Le contexte n’a pas forcément aidé non plus les hommes de Mark Daigneault, privés de Shai Gilgeous-Alexander et Jalen Williams, les deux maîtres à jouer d’Oklahoma City cette saison.

Pourtant, c’est bien OKC qui a montré de belles choses, réalisant un break d’une dizaine de points par deux fois en deuxième mi-temps, deux tentatives de belle échappée rattrapées par Philly. En fin de partie, Joel Embiid a collé les lancers pour le match, avant d’aller célebrer son retour (et la victoire) avec Allen Iverson, légende des Sixers présente au match.

Avec la victoire du Heat contre New York, les Sixers restent à 1,5 match de la 7e place et 2 du top 6. Pourtant, le jeu des Sixers a changé avec le retour du MVP. Ça paraît logique mais c’est Mark Daigneault qui le dit (via ESPN).

“Joel Embiid change significativement leur façon de jouer. Leur style de jeu est vraiment différent quand il est là, comparé à leur 30 derniers matchs. Quand il joue, ça change tout.” – Mark Daigneault.

Côté Thunder, Chet Holmgren termine meilleur marqueur de l’équipe avec 22 points, 7 rebonds à 7/14 au tir. Trop peu au global pour rivaliser, même si Tyrese Maxey n’a pas joué côté Sixers. Au complet, Philadelphie peut assurément croire à une postseason prolifique. Il faut tout donner désormais pour y arriver dans les meilleures dispositions.

