Programme NBA : Joel Embiid croise la route de Rudy Gobert, ça peut donner quelque chose de sympa

Après un mercredi panzani des plus gourmands, le programme du soir est beaucoup plus léger avec seulement trois matchs. L’un des rares cas où les habitués des soirées « café » pourront fermer les yeux avant l’aube.

#LE PROGRAMME DU JEUDI 9 DÉCEMBRE 2021

1h : Sixers – Jazz

2h : Grizzlies – Lakers (sur beIN Sports 1)

2h30 : Spurs – Nuggets

​​#LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Jazz (1h) : Pour les Sixers, l’heure n’est pas aux lamentations mais à la concentration car ils rentrent dans l’enchaînement le plus sinueux de leur mois de décembre de folie. Les hommes de Doc Rivers joueront consécutivement les Warriors, les Grizzlies, le Heat et les Nets mais avant ça, ils devront se farcir la grosse équipe du Jazz. Clairement, ça s’annonce tendu pour Philadelphie, le Jazz étant visiblement dans un mood destructeur depuis cinq matchs. La défense dominante de l’an dernier n’est pas encore tout à fait là, mais en attaque – spécialement à 3 points – ça déroule. Le Jazz continue d’impressionner soir après soir et les Sixers pourraient bien payer l’addition. Petit bonus, le duel de big men entre Rudy Gobert et Joel Embiid.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Lakers sortent d’une victoire contre Boston avec une maîtrise rarement affichée cette saison. C’est l’occasion de confirmer pour Los Angeles, et pour Anthony Davis d’éteindre les critiques du Shaq et Charles Barkley, qui attendent beaucoup plus de lui dans le jeu intérieur.

Le Joker Nikola Jokic continue sa campagne pour défendre son titre de MVP. Après avoir dépassé Larry Bird pour le nombre de triple-doubles en carrière, le Serbe veut continuer son festival contre San Antonio.

Le trafic sera moins important que d’habitude sur le League Pass, mais la qualité n’en est pas moins au RDV avec trois rencontres qui devraient nous permettre de bien rester réveillés. Allez, rendez-vous dès 1h avec le sourire.