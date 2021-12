Depuis quelques matchs, le Jazz a retrouvé son adresse à 3-points : mode rouleau compresseur activé, la concu est prévenue

Après une excellente saison derrière l’arc et une première place à l’Ouest l’an dernier, le Jazz n’a pas forcément pratiqué son meilleur basket en ce début de saison. Mais depuis la défaite surprise contre les Pelicans à la maison, Utah semble avoir retrouvé ses esprits. En plus d’être sur une série de cinq victoires, l’adresse à 3-points et le basket dominant de la saison précédente se manifestent de nouveau à Salt Lake City. La concurrence est prévenue.

Même si Utah possédait déjà l’une des meilleures attaques en tout début de saison, le shoot extérieur était problématique, surtout après avoir établi un record NBA pour le plus grand nombre de shoots à 3-points rentrés par match la saison dernière (16,7). Il y a encore quelques semaines, les Mormons tiraient à moins de 34%, tout en étant premiers au classement des tentatives par match (42,8 aujourd’hui). Au niveau des habitudes du Jazz par rapport à la saison dernière, couronnée de succès au niveau des shoots à distance, la distribution et la sélection des shoots sont quasi-identiques – cette année, 49% des tirs sont pris derrière l’arc pour 48,9% la saison dernière. C’est donc surtout une piqûre de rappel qu’il fallait aux artilleurs de Quin Snyder, et quoi de mieux qu’une défaite des plus frustrantes à la maison contre NOLA ? La claque a fait son effet car depuis, Utah est sur une série de cinq victoires et encore mieux, l’adresse est de nouveau le monopole du Jazz qui est sur un insolent 47.1% « from downtown » sur les trois derniers matchs.

The Utah Jazz are the first team in NBA history to make 20+ threes in 3 straight games. (Submitted by @JoshlikesJazz) pic.twitter.com/BNslLVtf6g — StatMuse (@statmuse) December 9, 2021

Si les Warriors éblouissent par leur moyenne de 15.3 shoots de loin rentrés par match, le Jazz affiche maintenant une moyenne de 16 et leur chipe une place longtemps occupée. Non content de cet accomplissement, Utah a un minimum de 20 shoots rentrés derrière l’arc pour le troisième match consécutif (hier face aux Wolves), une première dans l’histoire de la NBA. Minnesota, Cleveland, Boston, ils ont tous pris cher. Quin Snyder remerciera donc Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, Royce O’Neale et Mike Conley pour leur adresse actuelle. Pour Jordan Clarkson, le bilan est un peu plus mitigé mais il semble petit à petit regagner le cercle vertueux au shoot pour redevenir ce sixième homme capable de prendre feu à tout moment. En attendant une certaine constance chez le 6MOY en titre, Rudy Gay est lui auteur de belles premières prestations et il s’adapte bien dans le système de sa nouvelle équipe après un début de saison à l’infirmerie. L’ancien joueur des Spurs apporte 10,4 points en 19,2 minutes off the bench, le tout à 43,4% de réussite de loin. Son jumper perfectionné compense des qualités athlétiques forcément en baisse avec l’âge et les bobos. De plus, le fait d’avoir été sous les ordres de Gregg Popovich à San Antonio lui facilite sans doute la compréhension des systèmes de Quin Snyder, passé par les Spurs il y a quelques années.

Donovan Mitchell has scored 30 points in 4 straight games — David Locke (@DLocke09) December 9, 2021

Bien sûr, l’incontournable Donovan Mitchell y est pour beaucoup dans ce basket qui fait vaciller les défenses de la NBA. Le joueur de la semaine à l’Ouest tourne à 34 points de moyenne sur les quatre derniers matchs, avec 58% au tir dont 43% du parking (18/42 !). C’est simple, Spida est en feu et forcément, ça change rapidement la donne pour le Jazz. Quand il est chaud comme ça, qu’il score à tout va sans oublier de créer pour les autres, ça fait des dégâts. Alors, quel message envoie Utah avec de telles performances ? Les Mormons rappellent tout simplement à la concurrence à quel point ils peuvent être inarrêtables. À ce propos, l’un des shooteurs d’élite de la franchise Joe Ingles est apparu dans l’excellent podcast de J.J. Redick, The Old Man & The Three, et ce dernier a lâché un avis plus qu’intéressant sur le Jazz : « À mon arrivée chez ESPN, j’ai un peu forcé le sujet du Jazz en faisant une analogie avec la saison dernière de Milwaukee. Après un grand succès en saison régulière, quelques échecs décevants en Playoffs… » c’est bon J.J., on voit très bien où tu veux en venir.

Le Jazz est en mode rouleau compresseur en ce moment avec un global bilan de 17-7 et une troisième place à l’Ouest derrière les Suns et les Warriors. Si Utah boucle bien son road-trip contre les Sixers et les Wizards, la série de victoires pourrait continuer à monter rapidement, le Jazz enchaînant derrière avec six matchs à la maison.

