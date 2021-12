La collection Tarmak x NBA s’agrandit : un panier pliable, des sacs à dos et deux nouveaux coloris de chaussures en édition limitée

Décidément, Tarmak ne rigolait pas lorsqu’elle a signé un partenariat avec la NBA. La marque basketball de Décathlon n’arrête pas d’innover et revient encore avec du lourd juste avant les fêtes. Cette fois, de nouveaux produits et des coloris de chaussures en édition limitée viennent compléter la collection, et ça commence à faire une panoplie all-around dans les rayons et sur decathlon.fr. Par ici la présentation des « petits » derniers de la maison.

Si vous nous suivez régulièrement ou que vous pratiquez le meilleur sport du monde en club ou sur un playground, vous êtes sûrement déjà familiers avec la nouvelle collection Tarmak x NBA. Nous avions même eu la chance de nous poser avec Maxime Talan, designer produit chez Décathlon, pour vous présenter la manière de concevoir les chaussures au sein de la marque. Depuis le printemps, les équipes basées dans le Nord de la France charbonnent dur pour vous proposer de nouveaux produits qui sauront répondre à vos attentes et voici donc le résultat, quelques mois plus tard. Au menu, un panier de basket pliable très haut de gamme, une déclinaison de sacs à dos NBA et deux nouveaux coloris de la SE900, la première paire de chaussures Tarmak en collaboration avec la NBA. On espère que vous n’avez pas encore envoyé votre lettre au Père Noël car vous risquez d’avoir de nouvelles idées cadeaux à la lecture des prochaines lignes. C’est parti !

On commence avec le poids lourd de ce drop de fin d’année. Après avoir proposé une gamme de chaussures, sous-vêtements, protections et maintiens aux couleurs de vos franchises préférées, les équipes de conception Tarmak dévoilent le B900 BOX, un tout nouveau panier de basket labelisé NBA avec Jerry ‘The Logo’ West bien présent sur le plexi. Concrètement, de quoi il s’agit ? Vous pourrez tout simplement transformer votre terrasse en terrain de basket en moins d’une minute grâce au déploiement de ce panier de basket. Le plan idéal pour digérer le barbeuc du midi et mettre tout le monde d’accord balle en main. Une manivelle vous permet de régler la hauteur avec précision, entre 2,20m et 3,05m, selon de votre envie du moment, que vous souhaitiez taper des gros tomars en toute sécurité ou enfiler les flèches longue distance comme Stephen Curry un soir de festin. Sa planche en polycarbonate de 3mm vous garantit une qualité de rebond optimale pour vous sentir comme au Madison Square Garden et vous pourrez ranger le tout dans un espace ultra compact sans transpirer (145x78x70cm) grâce à son système de pliage rapide. En bref, c’est une petite révolution dans le monde des paniers de basket avec une difficulté de montage et de pliage minimum pour un kiff maximum et sans bouger de chez vous.

Vous avez déjà craqué pour une paire de chaussures Tarmak aux couleurs de votre franchise de coeur ? Bonne nouvelle pour les fans des Lakers qui vont maintenant pouvoir alterner avec un nouveau coloris mauve exclusif pour matcher avec leur maillot du King, de JaVale McGee ou de Gérard à l’époque du dernier titre de la franchise la plus titrée de NBA. Maxime Talan nous avait déjà teasé que de nouvelles équipes allaient petit à petit appaître dans le catalogue Tarmak et ce sont donc les Mavericks qui intègrent la gamme avec une paire au bleu directement associé à Dallas et avec une plaque TMK-BLADE argentée qui va faire mouche si vous commencez à enchaîner les tirs du logo comme Luka Doncic. Attention, ces deux coloris sont disponibles en édition limitée alors n’attendez pas la rupture de stock pour vous décider.

Enfin, il manquait un sac pour embarquer votre ballon de basket partout avec vous et changer de chaussures en despi. C’est exactement ce que Tarmak nous propose avec une collection de sacs à dos confortables et résistants conçus et imaginés pour les basketteuses et basketteurs fans de NBA. On découvre ainsi 9 coloris aux couleurs de 7 franchises différentes et de la NBA, avec à chaque fois un compartiment particulier pour y transporter ses chaussures sans les salir et une grande poche pouvant accueillir votre ballon Taille 7 fêtiche. Y’a même moyen qu’on en voit apparaître pas mal sur les bancs du lycée ou à la fac lors des prochaines rentrées vu son format pratique et le style de ses designs.

Encore de belles surprises tout droit sorties du laboratoire de Tarmak. Si vous êtes fans de NBA et que vous pratiquez le panier ballon, il y a de grandes chances que vous trouviez votre bonheur dans le catalogue de la marque lilloise. En espérant que vous arriverez à l’inclure dans votre liste de Noël sur le buzzer !

Source texte : Tarmak