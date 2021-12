La NBA parmi les plus grandes tendances de recherche sur Google en 2021 : on en connaît un à qui ça donne le sourire

Alors que l’année 2021 tire bientôt sa révérence, Google a publié ses plus grandes tendances de recherche dans le monde entier et par pays. Et devinez quoi, la NBA fait partie des grosses tendances de l’année sur le moteur de recherche préféré de ton moteur de recherche préféré. Allez, débrief !

On vous le répète souvent : la NBA est le plus grand cirque du monde et forcément ce cirque attire les curieux, déchaîne les foules, attise les passions et procure tout un tas d’autres émotions. Pourquoi ? Tout simplement car en NBA, il se passe toujours quelque chose, sur comme en dehors des terrains : des duels épiques, des ascensions fulgurantes, des transferts XXL, des rumeurs de partout… Bref le spectacle ne s’arrête jamais et tous les soirs, on a le droit à notre dose. Si par malheur il nous arrive de rater un truc, quel est le premier réflexe ? Eh bien on tape sur un moteur de recherche pour se goinfrer des dernières actualités et des derniers highlights de nos petits favoris. Voilà pourquoi quand on regarde le bilan des tendances de recherche Google en 2021, on retrouve la NBA au quatrième rang toute catégorie confondue. Malheureusement pas de podium pour Adam Silver et ses sbires, qui n’ont rien pu faire face à l’amour démesuré que les Indiens portent au cricket. On leur laisse ce sport bien chelou et on préfère mettre en lumière ces chiffres très intéressants qui prouvent bien l’attractivité de la NBA à travers le monde. Un engouement sans doute dû à Alex Caruso mais aussi à des Playoffs disputés la saison dernière, avec des scénarios parfois complètement fous qui se sont joués à quelques centimètres (coucou Kevin).

Google a révélé ses plus grandes tendances de recherches sur toute l’année 2021, dans le monde entier et par pays. NBA : 4ème recherche mondiale sur tout 2021 NBA : 5ème tendance en France catégorie Sports sur tout 2021 pic.twitter.com/l9pgi880Ju — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2021

Dans certains pays comme en Australie, la NBA est même la première recherche toute catégorie confondue, bien loin devant la question « que faire face à un crocodile qui vient de rentrer dans mon salon ? ». Les Boomers se réveillent donc chaque matin et se jettent sur Google pour choper des news du feuilleton Ben Simmons (lol) et voir les derniers coups de hache d’Aron Baynes. Rassurez-vous, la France est aussi un pays addict aux péripéties du grand cirque et la NBA se classe au cinquième rang dans la catégorie Sports en 2021 devant les Jeux Olympiques ou le Tour de France. Il faut dire qu’on a un paquet de Frenchies en NBA comme en G League, ce qui favorise forcément la visibilité de la Ligue dans le pays. L’année 2021 a été riche en rebondissements en NBA et les chiffres sont donc bons pour la Grande Ligue, ce qui doit donner le sourire au patron et à ses employés. Adam Silver va pouvoir continuer à étendre son empire, méfiez-vous car c’est un homme très dangereux au Risk. On se demande bien ce que ça va donner l’année prochaine quand Lance Stephenson aura fait son come-back et tournera à 35 pions chaque soir…

En 2021, la NBA fait donc partie des plus grandes tendances de recherche sur Google. Forcément, c’est une bonne nouvelle pour la Ligue, son rayonnement et son développement à l’étranger. Prochain objectif ? Que « TrashTalk » intègre le Top 10 dans le prochain bilan annuel du moteur de recherche.

Source texte : Google

Plus de 560 millions de personnes utilisent internet quotidiennement en Inde, d’où ces résultats (via Statista). — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2021