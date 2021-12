Shaqtin’ A Fool, saison 2021-22, Vol. 6 : Monty Williams a dépassé les bornes des limites

Allez, après une longue journée, c’est l’heure de s’offrir un petit plaisir avec le fameux Shaqtin’ A Fool. En vedette aujourd’hui ? Le coach des Suns Monty Williams, mais pas que.

Pour ce sixième épisode de la saison, Brooklyn fait fort avec une double nomination en compagnie des Bulls et des Timberwolves. Des séquences de jeu absolument WTF au cours desquelles vous serez partagés entre l’envie de rire, de pleurer, ou de faire les gros yeux comme Jay-Z. Trae Young, lui, a lâché une magnifique passe… en tribunes, il devait certainement viser le visage d’un fan des Sixers qu’il a reconnu de la série de Playoffs contre Philly en juin dernier. Quant à Monty Williams, il était si fier de ses poulains face aux Warriors qu’il s’est empressé de les féliciter comme tout papa poule digne de ce nom. Mais il aurait au moins pu prendre la peine de demander un temps-mort si son envie de tapoter l’épaule de Jae Crowder était si forte que ça. Really Monty ?!? Bref, si vous voulez vous fendre la poire, c’est par là et comme d’habitude, c’est le Shaq qui régale.

Décidément, rien n’échappe à l’œil avisé du Shaq et de son équipe. À force, les joueurs eux-mêmes doivent s’y attendre la seconde qui suit leur action insolite.