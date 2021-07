Adam Silver ne conteste pas l’impact du calendrier sur les blessures : en même temps, difficile de vouloir faire croire le contraire…

Comme toujours au moment du début des Finales NBA, Adam Silver a accordé une grosse conférence de presse pour discuter des sujets d’actualité qui entourent sa Ligue. Et en ce moment, on peut dire qu’il y en a beaucoup. Parmi eux, évidemment, les blessures et surtout le lien potentiel de ces bobos avec le rythme imposé par le calendrier NBA.

Ces Playoffs NBA 2021 ont clairement été marqués par une avalanche de blessures. Une avalanche de blessures touchant notamment les plus grands noms de la Ligue, de Kawhi Leonard à James Harden en passant par Trae Young, Giannis Antetokounmpo et d’autres. Ce n’est pas un hasard si la plus grande storyline du Game 1 des Finales entre les Suns et les Bucks concernait l’état de santé du Greek Freak, récemment victime d’une hyperextension du genou. Alors forcément, le commish Adam Silver a été interrogé sur ce sujet sensible. Pour beaucoup, les innombrables blessures sont directement liées au calendrier condensé de la saison 2020-21, qui a débuté dès fin décembre alors que la campagne précédente s’était seulement achevée mi-octobre au sein de la bulle d’Orlando, pour se finir en mai. Face à ça, le grand chauve n’a pas cherché à cacher l’impact du rythme imposé par la NBA dans ce climat COVID sur le nombre de blessures, mais il a également tenu à nuancer ses propos (via NBA.com).

« Je n’ai aucun doute sur le fait qu’un surplus de stress chez les joueurs, que ce soit sur le plan physique ou émotionnel, contribue aux blessures. Ce n’est pas une science exacte. Même avant le COVID, la ligue était très concentrée sur cet aspect. Nous mettons des gens en place spécifiquement pour prévenir les blessures. On ne sait pas précisément pourquoi nous avons ce genre de blessures. C’est quelque chose que nous allons étudier durant l’intersaison. Malheureusement, la tendance est à la hausse depuis plusieurs années maintenant, et ce malgré les ressources supplémentaires qui ont été mises en place par nos équipes pour prévenir les blessures, malgré les nouvelles infrastructures d’entraînement à travers la Ligue et les équipements de pointe. Avec tous les investissements réalisés, le niveau de sophistication, le nombre de médecins, le nombre de données qu’on surveille et qu’on peut récolter aujourd’hui contrairement au passé, on pensait – si on laisse de côté la pandémie – voir des améliorations. Mais ce n’est pas encore le cas. »

Un jour avant Adam Silver, c’est le futur MVP des Finales président de l’association des joueurs Chris Paul qui s’était exprimé sur le sujet en défendant la NBA, souvent perçue comme le grand méchant loup qui a imposé un rythme terrible aux joueurs alors que ces derniers ont officiellement accepté de reprendre fin décembre via leur syndicat. Bien évidemment, tous les joueurs n’étaient pas favorables à ça, mais c’était le cas de la majorité sinon les discussions entre la NBA et la NBPA n’auraient pas pu déboucher sur un accord.

Aujourd’hui, Adam Silver espère que la saison prochaine sera celle d’un retour à la normale. Malgré les blessures qui ont entaché les Playoffs 2021, le fait de voir des salles pleines ces dernières semaines est évidemment un signe positif pour la NBA, autant dans les esprits que pour les caisses de la Grande Ligue. L’absence des fans durant la saison régulière a évidemment fait perdre beaucoup de billets verts à la NBA mais avec le retour de ces derniers et un calendrier qui devrait retrouver ses bases habituelles pour la campagne 2021-22, elle semble voir le bout du tunnel (via ESPN).

« Si les choses continuent dans cette voie, on peut se diriger vers une nouvelle saison, une nouvelle année, qui serait bien plus normale. Et on aura alors bien géré la pandémie. […] On a fait mieux que ce qui était prévu initialement. Nous n’avons pas les chiffres exacts pour l’instant, mais on aura peut-être une baisse d’un tiers des revenus, environ, au lieu de 40%. »

Parmi les autres questions liées directement à la pandémie, Adam Silver s’est notamment exprimé sur les Raptors, qui ne sont pas assurés de pouvoir retourner à Toronto pour la saison prochaine étant donné les restrictions sanitaires actuellement en place au Canada. Il a également ajouté que les matchs NBA à l’international ne reviendront pas avant la saison 2022-23 dans le meilleur des cas. Paris va devoir patienter un peu…

Source texte : ESPN, NBA.com