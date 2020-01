Réforme des Playoffs NBA : le débat des Finales de Conférence est relancé, vous préférez les maths ou la géo vous ?

Vous avez maintenant dû entendre parler du projet d’Adam Silver pour les 75 ans de la NBA : une petite réforme des programmes de l’année, du calendrier scolaire et des épreuves écrites de fin de semestre. Tout cela dépend des négociations en cours alors petit topo sur ces débats, notamment sur les nouveaux partiels de fin d’année voulus par notre commissioner.

Une des idées novatrices proposées par Adam Silver était de revoir le format des Finales de Conférence : plutôt que de séparer tout le monde par Conférence justement, il préférerait un Final Four similaire aux Playoffs de WNBA, où les oppositions sont déterminées par les bilans respectifs de chaque équipe en saison régulière. Par exemple, si les Playoffs commençaient aujourd’hui : admettons que le Heat (26-10) et les Bucks (32-6) passent les deux premiers tours à l’Est et que les Lakers (30-7) et les Mavs (23-13) soient en Finales de Conf à l’Ouest (ce débat-là on le garde pour plus tard hein, on admet), dans ce cas Giannis devrait s’occuper de Luka et sa bande, le King et AD auraient les jeunes de Sud Plage à éduquer. L’objectif non-masqué est de permettre aux deux meilleures équipes NBA de s’affronter pour la baguouze en juin. Cependant, Adrian Wojnarowski et Zach Lowe d’ESPN, qui suivent de près cette affaire, nous expliquent dans leur article que ce projet de réforme pour un Lakers – Clippers aux Finales NBA 2022 sera peut-être viré du plan d’action avant que ce dernier ne soit soumis à un vote en avril.

Plusieurs raisons, plusieurs détracteurs à cet aspect d’un projet qui déjà dans sa globalité, est loin de faire l’unanimité. On commence par la première question soulevée : les deux meilleurs élèves de l’année sont-ils vraiment ceux qui ont les meilleurs notes ? Pas sûr. Tout le monde sait que le petit Kawhi au fond de la classe par exemple, n’en branle pas une de l’année, s’excuse des cours d’EPS avec une dispense de sport illisible mais a tendance à se réveiller au dernier moment pour défoncer ses concurrents à l’examen final. Meilleur bilan ne veut pas toujours dire meilleure équipe. L’idée du commissioner est défendable mais pas convaincante non plus. D’autres critiques mettent en avant le fait que cette idée va ruiner des rivalités historiques des Finales de Conf. Beaucoup sont des sentimentalistes dans l’âme qui vomissent à l’idée de mélanger les Conférences avant les Finales. Si vous en faites partie aussi, merci de vous saisir d’un sac en papier tout de suite pour ne pas en mettre partout. Enfin, certaines franchises, notamment celles implantées aux extrémités du pays, dans les villes côtières, ont soulevé le risque d’augmenter considérablement le temps de vol entre les matchs du Final Four et donc d’avantager l’un ou l’autre des deux survivants. Nouvel exemple : si on a encore d’un côté Lakers – Heat, on vous laisse calculer la distance à parcourir entre le Game 2 et le Game 3, comparée à un Milwaukee – Dallas dans l’autre carré. La NBA a étudié la question et les résultats vont dans ce sens : avec ce nouveau système, les temps de vol pourraient augmenter de 60% et les trajets couvriraient trois fuseaux horaires différents une fois sur quatre, toujours selon le Woj et Zach. Un casse-tête pour les écolos et pour les programmes TV.

Révolutionner la NBA n’est pas un projet facile à mener et le vote sur la réforme d’Adam Silver arrive très vite. Finales de Conf modifiées ou pas, Coupe de la Ligue en milieu de saison ou pas, qu’on soit pour ou contre ce chantier, mieux vaut se tenir au courant des dernières évolutions car c’est comme le nouveau Bac, on ne comprend rien au début mais il va bien falloir s’y faire.

Source texte : ESPN