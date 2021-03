Il y a un an, la NBA s’arrêtait à cause du COVID : Adam Silver revient sur ce 11 mars 2020 qui a tout fait basculer

Nous sommes le 11 mars 2021. La NBA vient de reprendre sa saison après la trêve du All-Star Break et comme un symbole, cela fait exactement un an aujourd’hui que la Grande Ligue a appuyé sur le bouton pause à cause de l’arrivée de ce maudit coronavirus. Adam Silver, le commissionnaire de la NBA, se souvient de ce jour très particulier comme si c’était hier.

On ne va pas vous refaire toute l’histoire. Le test positif de Rudy Gobert, l’histoire des micros, le match Thunder – Jazz annulé dans la foulée et la saison tout de suite suspendue derrière… Vous connaissez tout ça et vous n’avez sans doute pas envie de vous replonger en plein dedans alors qu’on préchauffe pour la deuxième partie de régulière 2020-21. Par contre, se mettre le temps d’un papier dans la peau d’Adam Silver à un moment aussi marquant de l’histoire de la NBA, ça c’est déjà beaucoup plus intéressant. Grâce à un article du New York Times, on apprend comment le grand chauve a tenté d’anticiper l’arrivée du COVID dans la Grande Ligue, et surtout comment il a appris le test positif de Rudy.

Le 11 mars 2020, le commish a notamment organisé une réunion avec la directrice de l’union des joueurs Michele Roberts pour discuter des potentielles mesures à mettre en place par rapport à la menace du coronavirus. Parmi elles, la réduction du nombre de fans en tribunes. Pour rappel, ce même jour, les Warriors annonçaient la mise en place d’un huis clos pour leur match face aux Brooklyn Nets, les événements rassemblant plus de 1 000 personnes venant tout juste d’être interdits à San Francisco. En ce mercredi pas comme les autres, une réunion téléphonique entre Adam Silver et les propriétaires de franchise a également lieu histoire d’échanger et voir les points de vue de chacun. Et puis ensuite, le tournant.

« Je venais tout juste de quitter mon bureau, et notre avocat général m’a appelé. J’étais en train de rentrer chez moi, il a appelé et a dit que Rudy Gobert du Utah Jazz venait de fournir un test positif. Je n’ai pas dit tout de suite, ‘On arrête tout’. Je voulais d’abord entendre les recommandations du commissaire à la santé de l’état de l’Oklahoma. J’ai également parlé à Sam Presti, le président du Thunder, et Clay Bennett, le propriétaire du Thunder, au cours des dix minutes qui ont suivi car on savait tous que les joueurs étaient sur le point de rentrer sur le parquet pour le match à Oklahoma City. »

Après ça, il a fallu prendre une décision rapide en prenant en compte tous les paramètres ainsi que l’urgence de la situation. Et c’est… dans sa voiture qu’Adam Silver a décidé d’appuyer sur le bouton pause pour interrompre la saison 2019-20.

« J’étais assis dans la voiture devant l’immeuble de mon appartement pendant environ dix minutes supplémentaires, et j’ai décidé d’annuler le match. Un des arbitres qui était sur le pont pour le match New Orleans – Sacramento avait arbitré l’un des matchs précédents du Jazz. Dès que j’ai eu quelques minutes supplémentaires pour réfléchir à ce qui se passait, cela m’a paru évident d’annuler ce match également. Et puis nous avons sorti un communiqué pour dire que la saison était mise sur pause en attendant de nouvelles informations. »

La NBA n’a pas attendu très longtemps pour dire stop face au COVID. Au contraire, la décision fut rapide et cela a provoqué l’arrêt de nombreuses autres compétitions dans les différents sports. Mais en ce soir du 11 mars 2020, un autre problème est rapidement venu à l’esprit d’Adam Silver.

« La soirée a été longue car on se demandait : que faire avec le Jazz d’Utah ? Étant donné que Rudy était clairement en contact direct avec ses coéquipiers, on ne savait pas comment procéder. À un moment donné, Sam Presti du Thunder mettait en place des lits pour qu’ils puissent dormir à la salle, car on ne savait pas si c’était la bonne chose pour eux d’aller à l’hôtel. Ce n’est qu’aux alentours de minuit que nous avons réussi à réserver un hôtel pour eux. »

Le jour d’après, l’arrière du Jazz Donovan Mitchell a découvert qu’il avait lui aussi le COVID, et ce fut le début d’une longue, très longue période d’incertitude. Pendant des semaines, personne ne savait si la saison 2019-20 allait reprendre un jour, et le coronavirus est devenue une partie intégrante de nos vies.

La balle orange a finalement recommencé à rebondir à l’été 2020, du côté de Disneyland avec la fameuse bulle qui a permis de sauver la saison et de la terminer dans de bonnes conditions, avec un vrai champion NBA et sans test positif. Mais ce 11 mars 2020, clairement, il restera pendant très longtemps dans nos têtes.

Source texte : New York Times