NBA Top 5 du jour : Ja Morant souhaite une bonne reprise aux Wizards, qui cherchent toujours le ballon

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, et sans doute encore plus après plusieurs jours de pause, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 5 de la nuit, avec au menu aujourd’hui des jeunots bien en forme pour la reprise.

#5 : on relance la machine avec Luka Doncic, qui envoie Maxi Kleber sur une maxi orbite.

#4 : on enchaîne avec l’ami Brandon Clarke, qui a profité des derniers jours de repos pour mettre de l’air dans ses chaussures.

#3 : Luka Doncic, encore, et cette fois-ci il s’amuse avec Rudy Gay. Ce manque de respect envers les anciens quand même…

#2 : Lonnie Walker IV prend la place II, avec une action qu’on n’arrive même pas à décrire.

#1 : Ja Morant est un maestro. Passe classique ? Nope. Passe dans le dos ? Nope. Bounce pass ? Yes.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.