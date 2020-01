Officiel : opération pour Blake Griffin, plus que Dédé Drummond à transférer et on sort le tank dans le Michigan

Blake Griffin est passé sur le billard suite à ses problèmes au genou gauche. C’était attendu mais cela va l’éloigner des parquets pendant un bon bout de temps. Tout d’un coup, le transfert d’Andre Drummond semble de plus en plus probable et on sent une ambiance militaire à Detroit.

On vous en parlait hier, Blake Griffin pensait à se faire opérer pour calmer ses douleurs au genou. C’est donc officiel. Après cette opération, l’ailier fort est absent jusqu’à nouvel ordre selon ESPN. C’est une décision logique pour un Blakou en perdition depuis quelques temps, et ses difficultés rejaillissaient sur toute son équipe. L’opération semblait donc la meilleure chose à faire pour lui car oui, massacrer des arceaux pendant des années ça fragilise les genoux et avec une deuxième opération en quelques mois, on se demande si on va retrouver le Blake qu’on a connu. De plus, il est possible que son compagnon de raquette Andre Drummond soit échangé avant le 6 février prochain et avec l’absence de Griffin, il y a des chances qu’on sorte un char militaire du côté du Michigan jusqu’à la fin de la saison. Bien entendu, le coach Dwane Casey a réagi à l’absence de son intérieur et même s’il se montre très compréhensif, on sent qu’il est conscient de la fin de saison galère qui attend son équipe. Mais au moins, les Pistons sont fixés.

« On connaît la direction à prendre maintenant. On sait ce qu’on doit affronter. Je pense que c’est un soulagement pour Blake aussi. C’est un guerrier. C’est un mec qui est passé par beaucoup de choses ces deux dernières années. Il a vraiment porté l’équipe la saison dernière et a tout fait pour recommencer cette saison, mais son corps n’était juste pas du même avis. »

Concernant la durée de l’absence de Griffin, l’entraîneur de Detroit n’a pas pu apporter de précisions.

« Quand votre corps vous dit que vous êtes prêt à revenir, alors vous êtes prêt. Blake est un homme intelligent, il saura quand il pourra revenir. Il n’y a pas le feu ni de notre côté ni du sien. Le plus important, c’est qu’il soit en parfaite santé. »

On le sait, les joueurs spectaculaires de la NBA sont souvent les plus exposés aux blessures. En effet, quand des mecs de plus de 100 kilos montent au dunk comme des tarés, ce sont leurs genoux qui trinquent à chaque réception. Au fil des années, ces phénomènes doivent donc s’adapter, commencer à écouter leur corps et modifier leur jeu en conséquence. C’est ce qu’a fait Blake Griffin, avec un jeu moins aérien et de très gros progrès au shoot ainsi que dans d’autres compartiments du jeu, jusqu’à devenir un intérieur très complet. Mais malheureusement, ça n’empêche pas toujours un retour sur la table d’opération. La longévité de Vince Carter, ce n’est pas pour tout le monde hein. Donc voilà, difficile à dire aujourd’hui quand et comment Blake Griffin retrouvera les parquets, mais on espère de tout cœur voir la meilleure version possible du bonhomme lors de son retour.

Saison probablement terminée donc pour Blake Griffin, qui était dans le dur ces derniers temps. De leur côté, les Pistons n’ont plus qu’à échanger Dédé contre des picks et un jeune joueur et on dira bonjour à une nouvelle phase de reconstruction dans le Michigan…

