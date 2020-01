Les Cavaliers intéressés par Andre Drummond : Kevin Love est prêt à mettre à disposition Collin Sexton dans un trade

Il y a des rumeurs qui ont le sens du timing. A en croire la dernière, Andre Drummond aurait tapé dans l’œil des Cavs juste avant une double confrontation avec Detroit dont l’acte I avait justement lieu à la Rocket Mortgage FieldHouse hier soir. A Cleveland, les scouts travaillent à la fois pour le staff et le front office pour faire des économies.

Souvenez-vous, la semaine dernière on nous apprenait que les Pistons étaient prêts à écouter les offres concernant leur pivot. Les négociations auraient même déjà été entamées avec les Hawks. Cette fois, Bobby Marks d’ESPN nous fait savoir que les Cavs se pencheraient aussi sur le dossier du Big Penguin. Koby Altman prend son temps et en serait encore au stade d’évaluer ce que ça lui coûterait de s’offrir les services du big man. Attention spoiler : rien de spécial, étant donné que personne n’est intouchable dans son roster. Néanmoins, on lui souhaite bonne chance pour réussir à constituer un package qui pourrait éventuellement intéresser la franchise du Michigan. Que pourraient vraiment accepter les Pistons ? Un Kevin Love qui commence à prendre de l’âge avec ses trois saisons à 30 millions de dollars ? Des contrats expirants et des tours de Draft ? Detroit devra comparer les offres qu’on lui fera, mais s’ils ne veulent vraiment pas perdre le pivot contre walou, ils n’ont plus qu’un petit mois pour trouver un deal avant la fameuse trade deadline du 6 février. Et oui, parce que celui qui tourne à 17,4 points, 15,9 rebonds, 2 steals et 1,9 block par match dispose d’une player option et son avenir du côté de Motor City est incertain.

Mais c’est surtout le timing de cette rumeur qui est à saluer. Les Pistons et les Cavaliers s’affrontaient hier soir et l’équipe de l’Ohio avait l’occasion de se vendre un peu auprès des dirigeants de Motown ou même de la star de l’équipe. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils ont juste régalé les fans de Detroit. Sekou Doumbouya a d’abord massacré Tristan Thompson sur un dunk en début de match. Un poster sale, mais alors très très crade, bien comme on les aime. Puis, dans le dernier acte du match, les partenaires de Cedi Osman ont gâché une avance de 15 points. Au moins, Dédé a fait kiffer le front office des Cavs avec un match à plus de 20 pions et 20 rebonds. Tandis que les meilleurs potes, Collin Sexton et Kevin Love, ont inscrit 50 points à eux deux (20 pour le premier et 30 pour le second). Nul doute que dans le match de demain soir cette fois prévu à la Little Caesars Arena, les joueurs seront scrutés pour savoir qui est susceptible d’être récupéré si les Cavs se décident à bouger.

En plus de la concurrence des Hawks, Cleveland sera aussi en compétition avec les Raptors, les Celtics et les Mavericks pour récupérer la machine à double-double selon les rumeurs. Du monde est en train de se positionner sur Dédé et il faudra suivre ce que vont faire les Pistons : jouer la montre, se précipiter ou prendre le risque de le laisser partir libre cet été ?

