Le Jazz est lancé : les dégâts sont réels, les ambitions aussi ! Apéro TrashTalk

La hype de l'intersaison avait vite disparu sur les rives du lac salé mais depuis un mois le Jazz semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière et talonne déjà les Clippers pour intégrer le Top 4 de la Conférence Ouest. Une belle série est en cours dans l'Utah, il fallait qu'on en parle…



Ça va commencer à devenir une habitude pour les Mormons. Chaque année c’est la même chose. La machine tousse un petit peu au démarrage mais une fois qu’elle est lancée, attention les dégâts. Outre le fait que ça avait toujours empêché Rudy Gobert de participer au All-Star Game jusqu’à présent, force est de constater que le réveil a lieu de plus en plus tôt dans la saison. Les hommes de Quin Snyder en sont à 11 victoires lors des 12 derniers matchs et ils ne se sont inclinés qu’une seule fois depuis le 7 décembre. Il faut commencer par saluer les choix de l’entraîneur qui a tout de suite réintégré Joe Ingles dans le cinq majeur à l’annonce de la blessure de Mike Conley. Le front office a aussi fait son maximum pour corriger le tir en envoyant Dante Exum et des tours de Draft à Cleveland contre Jordan Clarkson pour ajouter un peu de scoring en sortie de banc. Le nouveau venu canarde avec Bojan Bogdanovic, l’Australien reste le maître du trashtalking, Spida poursuit sa progression et prend de plus en plus d’assurance en tant que meneur et la Stiffle Tower va de nouveau être en course pour le DPOY en fin de saison. Avant cela, on aimerait quand même qu’il soit invité à Chicago avec les autres stars de la NBA en février et on surveillera très fort le retour de blessure de Mike Conley. L’ancien franchise player des Grizzlies a été très décevant pour le moment sous son nouveau maillot mais on sait qu’il préfère évoluer dans l’ombre et le Joker a eu un peu de temps pour réfléchir à une nouvelle façon de faire.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle.



