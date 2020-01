Dwyane Wade va être honoré par le Heat pendant trois jours : 3 titres, numéro 3, big three… ça se tient

On commence peu à peu à s’habituer à une NBA sans Dwyane Wade même si c’est dur et que les larmes ne sont jamais loin. Depuis son départ, le Heat affiche un beau visage. Mais la franchise n’a pas oublié son joueur emblématique pour autant et le prouve en annonçant trois jours de célébration pour lui rendre hommage comme il se doit, du 21 au 23 janvier.

On savait déjà depuis quelques jours que le maillot de Dwyane Wade allait être retiré le 22 janvier. Cependant, des rumeurs laissaient entendre que le Heat préparait quelque chose de spécial pour le meilleur joueur de son histoire. Ces rumeurs était donc justes et ESPN nous apprend que le Heat a prévu une fête sur trois jours digne des plus grands festivals de musique, du 21 au 23 janvier. On sait que vous voulez le programme, on commence à vous connaître un peu, donc c’est parti on regarde ça tous ensemble. On vous prévient d’office, la Floride va connaître une des plus grandes pénuries de mouchoirs de son histoire durant ces trois jours. La fête va donc commencer le 21 février avec une compilation des meilleurs moments de Flash sous le maillot de South Beach. Les larmes vont probablement couler mais cette vidéo ne sera qu’un début. L’hommage se poursuivra le lendemain et atteindra son point culminant quand le maillot numéro 3 sera élevé dans les airs pour rejoindre le plafond de l’American Airlines Arena en marge du match contre Cleveland. Mais quand il n’y en a plus il y en a encore alors on n’annonce pas un retour dans le game de Flash mais le Heat diffusera un documentaire sur l’implication de Dwyane Wade sur et en dehors du terrain au sein de la franchise le lendemain. Un beau programme pour un hommage XXL rendu au plus beau représentant du Heat.

Cette information sera donc pour nous l’occasion d’essayer de revenir sur les actions de Flash pour la franchise bien sûr, mais également pour la vie de la ville de Miami. On va commencer par ce que vous connaissez le plus : ses exploits sur les parquets. Le cinquième choix de la Draft 2003 a marqué le Heat et a passé toute sa carrière à Miami (la saison 20106-17 et son passage à Cleveland n’ont jamais existé). Ainsi, il est le détenteur de pas moins de six records de franchise. En plus de ses performances individuelles, Wade a remporté trois bagues avec Miami en 2006 avec le Shaq et Papa, puis en 2012 et 2013 avec les Tres Amigos. On retient donc un joueur légendaire et généreux dans ses efforts des deux côtés du terrain. Bon, c’est bien beau mais tout ça vous le savez déjà. On va donc passer aux actions mémorables mais un peu moins connues que Flash a réalisées pour la ville de Miami à travers quelques exemples qui illustrent sa générosité. La fusillade dans un lycée de Parkland a marqué les esprits en Floride et D-Wade a rendu visite à cette école pour soutenir les élèves. Il avait également rendu un hommage poignant à Joaquin Oliver, une des victimes qui avait été enterré avec un de ses maillots en écrivant son nom sur ses chaussures de match. Il a aussi œuvré pour les habitants les plus démunis et a changé beaucoup de vies, en aidant une étudiante à aller à la fac ou en aidant financièrement une famille dont la maison avait brûlé juste avant Noël. Autre exemple de sa générosité, il a offert une église à sa mère. Ce qu’a fait Dwyane Wade dépasse donc largement le milieu sportif et il a marqué toute une ville.



Vous l’aurez compris, le Heat a vu les choses en grand pour honorer son joueur le plus emblématique. On va donc avoir un peu plus de quinze jours pour se préparer mentalement à ne pas craquer, même si vos yeux seront sûrement humides durant ces hommages…

Source texte : ESPN

Les visiteurs ont tapé :