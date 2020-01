Anthony Davis refuse une extension de contrat des Lakers : il sera bien agent libre en 2020, mais pas de panique à Los Angeles

Anthony Davis fait beaucoup l’actu en ce moment. On a forcément parlé de sa blessure au dos ce matin, mais une autre news le concernant est tombée quelques heures avant son match face aux Knicks. En effet, hier soir, on a appris que le monosourcil avait refusé une extension de contrat des Lakers.

Anthony Davis sera bien agent libre en 2020. Dans la dernière année de son contrat cette saison, AD vient donc de dire non à une prolongation des Lakers d’un montant de quatre ans et 146 millions de dollars. L’info a été balancée par Chris Haynes de Yahoo Sports. D’après lui, c’est Rich Paul, l’agent du joueur et grand poto de LeBron, qui a annoncé la nouvelle à la franchise californienne. Le monosourcil a certes une player option à 28,7 millions qui traîne pour la saison prochaine, mais il n’y a quasiment aucune chance qu’il active celle-ci étant donné qu’il pourra choper un deal XXL sur le marché de la Free Agency. Si vous lisez ces lignes et que vous êtes fan des Lakers, pas de panique, car tout ça fait partie du plan. En effet, l’été prochain, Anthony Davis sera éligible à une prolongation encore plus importante, d’une valeur de 202 millions de dollars sur cinq ans. Le refus est donc logique et la franchise de la Cité des Anges s’attendait sans doute à cette décision de la part d’AD. On peut quand même se demander pourquoi les Lakers ont fait cette proposition le 7 janvier, mais voilà l’explication. Comme l’indique Chris Haynes, aucune prolongation n’était possible avant cette date, tout simplement car Davis avait annulé sa no-trade clause dans le cadre de son transfert de New Orleans à Los Angeles en juin dernier. Une fois que cette restriction fut levée, les Lakers ont donc tout de suite fait une offre, mais disons que c’était pour la forme.

Tout ça pour dire qu’on n’imagine pas un seul instant un départ du monosourcil après seulement une saison à Los Angeles. Il est arrivé l’été dernier après avoir demandé son départ des Pelicans et sa première saison sous le maillot des Lakers est pour l’instant une grande réussite. Meilleur marqueur de son équipe (27,1 points par rencontre) et véritable leader défensif (2,6 contres, avec 9,4 rebonds), Anthony Davis réalise une campagne exceptionnelle aux côtés de LeBron James. Grâce à son monstre à deux têtes, la franchise californienne a retrouvé les sommets de l’Ouest puisque L.A. est aujourd’hui en tête de sa conférence avec 30 victoires en 37 matchs. Difficile donc d’être dans une meilleure situation aujourd’hui, et l’ami Anthony devrait sauf cataclysme prolonger pour le max dans quelques mois. En attendant, il y a un titre à aller chercher et AD ne veut penser qu’à ça. Pour espérer atteindre cet objectif, le monosourcil devra rester en bonne santé, lui qui vient de se blesser au dos après une vilaine chute face aux Knicks. Heureusement, l’IRM n’a rien révélé de sérieux et il pourra même accompagner les siens lors du petit road-trip de deux matchs à Dallas et Oklahoma City.

Pas de surprise, tout est normal. L’été prochain, les Lakers reviendront avec leur offre à 202 millions et AD n’aura plus qu’à la signer. Officiellement, Unibrow sera disponible sur le marché, mais inutile de fantasmer sur une arrivée d’AD dans votre équipe préférée.

Source texte : Yahoo Sports