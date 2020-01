Le maillot de Dwyane Wade montera au plafond de l’AAA le 22 février : le Heat va honorer son GOAT, ça s’annonce immense !

Cette année, pour la première fois depuis 2003, la saison NBA se déroule sans Dwyane Wade, qui vit une retraite paisible après une Last Dance remplie d’émotions l’an passé. On se doutait que le Heat allait rapidement honorer le meilleur joueur de son histoire, et une date est tombée hier. C’est le moment d’entourer le 22 février sur son calendrier.

La nouvelle a été annoncée par plusieurs médias locaux, du Miami Herald au South Florida Sun-Sentinel. Pour le moment, la franchise du Heat n’a pas confirmé et certains détails sont encore en train d’être finalisés, mais les sources sont fiables. Le 22 février prochain, jour où Miami affrontera Cleveland, le maillot de Dwyane Wade montera donc au sommet de l’AmericanAirlines Arena. Le légendaire numéro 3 rejoindra ainsi le numéro 33 d’Alonzo Mourning, le 10 de Tim Hardaway, le 32 de Shaquille O’Neal, le 1 de son ancien coéquipier Chris Bosh, le 13 de Dan Marino (joueur de Foot US et légende de Miami) et enfin le numéro 23 de… Michael Jordan. Mais comme on parle du meilleur joueur de l’histoire de la franchise floridienne, le Heat ne va pas se limiter à une cérémonie. Parce que la veille, le 21 février, une autre cérémonie est prévue, plus grande et plus festive. Miami n’a pas de match au programme ce jour-là et le Heat va en profiter pour célébrer D-Wade comme il se doit. La franchise de South Beach va donc mettre les petits plats dans les grands, ce qui n’est évidemment pas une surprise vu la relation très spéciale qui existe entre Flash et le Heat. On se rappelle d’ailleurs du dernier match de Wade à l’AAA, le 9 avril dernier face à Philly. Un instant magique, où les hommages s’étaient succédé avec en plus un dernier récital de celui qui a propulsé le Heat dans une nouvelle dimension.

Sans vous refaire toute la carrière du bonhomme, il y aura pour toujours un avant et un après Dwyane Wade à Miami. Ça se voit déjà dans les chiffres, lui qui détient pas mal de records de franchise. Matchs (948), minutes (32 912), points (21 556), paniers (7 842), passes décisives (5 310), interceptions (1 492), bonjour la production. Mais surtout, il apporté des bannières à Miami. Sélectionné en cinquième position de la Draft 2003 par le Heat, Wade a montré dès son année rookie qu’il était prêt pour les grands moments en réalisant notamment des superbes Playoffs. Ensuite, avec l’arrivée de Shaquille O’Neal, il s’est imposé comme une véritable superstar dans la Ligue et a guidé le Heat vers le premier titre de son histoire en réalisant des Finales NBA 2006 gigantesques face à Dallas (coucou Mark Cuban). C’est aussi Wade qui a ramené ses potes LeBron James et Chris Bosh à la casa en 2010, pour ajouter deux titres de plus au palmarès de Miami. Le numéro 3 a offert des moments uniques, des moments all-time, des highlights de folie à son public, et représente clairement le visage du Heat, à l’image d’un Dirk Nowitzki à Dallas et d’un Tim Duncan à San Antonio. Son impact sur le terrain, mais aussi en dehors, fut immense. S’il n’a pas passé l’intégralité de sa carrière (16 saisons) à Sud Plage, c’est tout comme. Ses passages à Chicago et Cleveland (2016-2018), on va gentiment les cacher sous le tapis pour se souvenir essentiellement de ce qu’il a apporté à Miami.

Le Heat va ainsi célébrer son héros le 21 et 22 février prochain, et l’émotion sera forcément au rendez-vous. Vous pouvez déjà acheter vos paquets de mouchoirs, ça s’annonce grandiose.

Source texte : Miami Herald / South Florida Sun-Sentinel