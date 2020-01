D’Angelo Russell a envie de se poser un peu aux Warriors : pas sûr que Bob Myers soit sur la même longueur d’onde

Au milieu de la saison dépressive des Warriors, D’Angelo Russell s’éclate au scoring. Arrivé l’été dernier dans la Baie, il se verrait bien rester plusieurs années dans son nouveau logis. Histoire peut-être d’aller jusqu’au bout de son contrat et de connaître une campagne plus victorieuse dans sa nouvelle équipe.

Contrepartie étoilée du sign-and-trade de Kevin Durant aux Nets lors de la dernière Free Agency, DLo est sous contrat pour les quatre prochaines années. Dommage pour lui, ce n’était pas le meilleur timing pour arriver dans l’équipe de San Francisco. Au niveau du bilan, c’est évidemment la pire saison depuis pas mal d’années pour eux et on doit ajouter à cela les blessures et l’absence prolongée des Splash Brothers. On peut dire que le contexte du retour du numéro 2 de Draft en Californie n’est pas optimal mais cela ne l’empêche pas de livrer de très bonnes performances cette saison et d’afficher une ligne de statistiques digne du All-Star qu’il est depuis un an. Le meneur tourne ainsi à 23,2 points, 3,4 rebonds et 6 passes de moyenne en 22 matchs cette saison et a été l’un des grands artisans de la récente série de quatre victoires consécutives des Dubs. On s’en rappelle mieux dans une saison à 9 wins que quand l’équipe dépasse systématiquement les 60 succès en régulière. Cependant, malgré des chiffres satisfaisants dans cette saison de transition pour les Warriors, DLo figure régulièrement dans les rumeurs dont celle qui envoie KAT au Chase Center. Il a néanmoins expliqué ses envies à Wes Golddberg du Mercury News et si on écoute le meneur, il se sent bien et voudrait rester dans la Bay sur le long terme. Un souhait compréhensible venant d’un joueur qui n’est jamais resté plus de deux saisons au même endroit depuis son arrivée dans la Ligue en 2015.

« J’adorerais que cela devienne ma maison. J’ai un contrat de quatre ans et j’aimerais rester ici pour les trois années qu’il me reste. Ce serait un record pour moi. »

Le problème c’est qu’avec tous les coups du sort vécus par les Warriors ces derniers mois, la position de Russell semble aussi instable que la santé mentale d’un fan des Dubs ou des Knicks. En effet, on parle de lui dans beaucoup de rumeurs de transfert et il semble être sur un siège éjectable jusqu’à la trade deadline. Trois possibilités semblent se dégager (dont deux se soldent par un départ) pour l’avenir de celui qui a de la glace dans les veines. Même si certains insiders avaient réfuté cette hypothèse, le fait que DLo soit échangé avant le 6 février prochain reste fortement envisageable car certains prétendants ne diraient pas non à un meneur de son niveau, même si l’on doute que les Warriors acceptent de renforcer un concurrent sans une contrepartie conséquente. Autre théorie, D’Angelo Russell est transféré le soir de la Draft dans un pack incluant le pick des Dubs en échange d’une autre superstar. Ce scénario paraît assez fou, voire effrayant mais n’est pas improbable si l’on en croit certains bruits de couloirs. Enfin, la dernière version est que D’Angelo reste au Warriors et soit associé aux Splash Brothers la saison prochaine, créant ainsi une armada de snipers digne des meilleurs films de guerre hollywoodiens.

Vous l’aurez compris, il y a presque plus de théories sur l’avenir de DLo que de victoires des Dubs cette saison. Le joueur se sent bien et souhaite rester mais la décision reviendra au front office et surtout à Bob Myers. Partira ? Partira pas ? Les Warriors finiront-ils devant les Knicks ? Réponse à la fin de la saison et indices dans les prochaine semaines.

