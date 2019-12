Les Warriors suivent de près la situation de… Karl-Anthony Towns : et avec ceci il vous faut quoi, des mères et des sœurs ?

Et allez, une rumeur de transfert du côté de la baie de San Francisco. Déjà… Selon The Athletic les Warriors surveilleraient le marché pour s’ajuster la saison prochaine. A peine le temps de se foutre de leur gueule que les mecs contre-attaquent déjà.



Quand San Francisco se lève (vous l’avez ?), souvent… les rumeurs de transferts se lèvent avec. Les dernières en date ? La volonté des Warriors d’évacuer un contrat minimum pour signer définitivement les deux two-ways contracts qui arrivent à expiration, puis toutes les histoires autour de D’Angelo Russell. Ah bah il tombe bien justement, puisque s’il y en a bien un qui est au cœur de toutes les rumeurs à Golden State, c’est bien l’ancienne pookie des Lakers. Et si une équipe rêve de D-Lo c’est bien Minnesota, et déjà cet été les Timberwolves avaient courtisé l’ancien meneur des Nets, mais il faisait bien trop froid à l’époque pour que ce dernier ne daigne déménager dans l’Etat réputé pour ses lacs. Russell avait donc décidé de prendre le chemin d’un endroit légèrement plus ensoleillé comme la Californie. Bien qu’ils se soient fait refoulés, les Wolves lorgnent toujours sur DLoading en scred’. Il faut dire aussi que le pick and roll entre le meneur et le pivot Karl-Anthony Towns ne serait pas dégueulasse, et que les deux sont pas loin d’être meilleurs potes depuis le CP, et là tu prends moins de risques qu’avec un certain Jimmy.

Et ce n’est pas… Bob Myers qui va dire le contraire. Car en écoutant les rumeurs incessantes sur son meneur dont celles pour un trade à Minnesota, Bob s’est dit que le Charles-Antoine Villes était quand un même un sacré pivot. Et que surtout, à ce qu’il paraît hein, la situation de Charly ne le satisferait pas des masses dans le Minnesota. Du coup ? Bob aussi kifferait bien le trade avec l’équipe de Minneapolis concernant D’Angelo et KAT, enfin… à une variante près. C’est à dire que… le pick and roll Russell-Towns c’est stylé, mais encore plus sans Russell. Ce n’est pas que les Warriors n’aiment pas le meneur arrivé cet été lors de la Free Agency, loin de là, mais si le Chat en arrive à un point où il demanderait son transfert de Minneapolis, les Warriors se tiendraient donc en embuscade. Et pour le récupérer il faut aussi lâcher quelque chose et le plus évident serait donc d’envoyer notamment D-Lo et le premier tour de Draft de cette année. Le plus terrible dans cette histoire ? C’est que ça semble être un scénario terriblement crédible.

Oh les cons, ils ont quand même un sacré culot… Les mecs roulent sur la Ligue en jouant cinq Finales de suite, puis une année où tout va de travers… et ils en profitent pour faire respirer leur gars et créer de purs assets au cas où une occasion se présente. Tout ça avant de revenir peut-être plus fort, c’est limite irrespectueux ça.