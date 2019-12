Top 60 des contres de la décennie : ça en a distribué du rouleau de Chatterton depuis dix ans

En cette fin d’année, la NBA envoie le paquet (vous l’avez ?) pour nous divertir et nous faire revivre les meilleurs moments de ces dix dernières années de basket. Dans la série des best-of de la décennie on demande donc le plus défensif de tous : celui des contres.

La défense n’est pas la priorité pour beaucoup en NBA. On peut d’ailleurs le voir en regardant chaque année la parodie de basket qu’ils appellent All-Star Game. Cependant, un geste défensif reste très prisé de l’autre côté de l’océan, il s’agit du contre. En même temps, on a tous envie de voir du spectacle et les contres peuvent créer du show. On a tous ce côté un peu sadique, qui nous pousse à apprécier qu’un pauvre mec qui pensait avoir le chemin tout ouvert vers 2 points faciles se fasse littéralement pétrifier dans son élan comme s’il avait regardé les grand yeux jaunes du basilic.

On peut diviser les suspects en deux catégories. D’un côté on a les gardiens, ceux qui, à l’instar d’un dragon, gardent leur panier comme les reptiles légendaires veillent sur leurs trésors. De l’autre, on a les revenants, ceux qui ont enfilé leurs bottes de sept lieues pour parcourir le terrain en seulement deux enjambées. Que vous préféreriez l’un ou l’autre, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette compilation. Alors que vous soyez amateur de défense, de spectacle ou juste de NBA en général, vous allez prendre votre pied devant presque quinze minutes des meilleurs contres de ces dix dernières années.

Vous commencez a être habitués avec ces Tops donc vous connaissez la chanson. Installez-vous confortablement, sortez vos plus beaux rouleau de scotch et regardez de pauvre âmes se faire totalement détruire par un monstre qui gardait le panier ou qui arrivait lancé dans son dos. Enjoy !