Les Warriors prêts à bouger à la trade deadline : c’est bien la première fois depuis longtemps que Bob Myers aura du taf en hiver

Dans une saison que nous qualifierons de… compliquée, les Warriors ont quand même eu quelques bonnes surprises. Elles s’appellent Ky Bowman, Damion Lee ou encore Alec Burks. Hélas, il n’y a pas de place pour tout le monde.

Si Bob Myers avait un peu de taf sur la planche quand il est arrivé en 2011 à Golden State, petit à petit son travail s’est amoindri. On peut même dire qu’une bonne partie de la saison régulière s’apparentait plutôt à un emploi fictif. Pour donner une idée, il arrivait au bureau à 14 heures encore ivre de la veille, demandait à son assistant ce qu’il y avait à faire aujourd’hui. Bah rien, Golden State est déjà trop fort. Ça se tapait des compils de high schools et d’universités des plus sombres coins du pays sur YouTube, ça jouait aux Sims et ça se rendait à l’Oracle Arena pour le match. De grosses journées d’un dur labeur. Mais ça, c’était avant. Blague à part, cette saison tronquée par les blessures de joueurs majeurs ressemble à une année de transition après les superbes campagnes vécues entre 2014 et 2019, et il faut ainsi juger les mecs qui seront capables d’apporter pour la saison suivante. Et ce sera bien l’objectif de la prochaine trade deadline.

Sauf qu’on a un petit problème du côté de San Francisco. Deux des joueurs qui ont marqué des points depuis le début de la saison sont Damion Lee et Ky Bowman. Quel est le problème ? À ce jour, ils sont en two-way contracts et ne peuvent donc pas passer plus de 45 jours en NBA, eux qui ont déjà passé un mois avec les Dubs. Cependant, la franchise n’a pour l’instant pas la place pour espérer les garder. Le meilleur moyen de les signer est de transférer des joueurs avec de petits contrats contre des choix de draft, des joueurs comme Omari Spellman, Marquese Chriss, Glenn Robinson III, Willie Cauley-Stein et enfin Alec Burks. Burks est selon Monte Poole de NBC Sports le joueur qui pourrait être le plus désiré, lui qui réalise une belle saison. Alors ce n’est pas bien grave si les Warriors perdent un joueur qui contribuait sérieusement cette année. L’essentiel sera de faire progresser Lee et Bowman pour le futur. C’est pas comme si une ou deux défaites allaient de toute façon empêcher les Guerriers d’aller en Playoffs.

Allez Bob, on te laisse te faire un petit café, dépoussiérer le téléphone et le clavier et on se met au travail. On te rappelle que la trade deadline c’est dans moins de six semaines. Et oui, ça fait longtemps que tu n’as pas été actif pendant cette période.