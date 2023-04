Présent aux côtés d’Andrew Wiggins lors de la conférence de presse en marge du match entre les Warriors et le Thunder, Bob Myers, general manager de Golden State, s’est exprimé quant à la situation traversée par son joueur. Des mots touchants qui rappellent ce que beaucoup oublient parfois : le sport n’est pas tout le temps la priorité numéro 1 des athlètes professionnels.

Enfin de retour dans le Chase Center, Andrew Wiggins a été ovationné par tout le public et ses coéquipiers. La plus belles des manières pour lui signifier qu’il n’a jamais été seul pendant son absence, alors que son papa a connu des soucis de santé assez graves. Les images sont forcément émouvantes. Présent avec le Wig’ en conférence de presse, Bob Myers n’a pas manqué de rappeler aux médias qu’ils avaient fait le bon choix en ne traitant pas un tel sujet.

“Avant toute chose, merci d’avoir respecté la vie et l’intimité d’Andrew ces six dernières semaines. Je sais que votre job à tous dans la salle, c’est de trouver des exclusivités et trouver des réponses. J’ai vraiment aimé la manière dont vous avez couvert la situation, ça représente beaucoup pour moi, pour Andrew. C’est assez rare désormais dans votre métier de respecter la vie personnelle de quelqu’un qui fait un métier ‘public’ ” – Bob Myers

Bien sûr, ses mots ont aussi visé la franchise des Warriors en général. L’occasion de déclarer que le basket c’est bien, mais la famille c’est mieux. Rien ne doit passer au dessus de la famille. Et c’est dans cet esprit que la franchise et Bob ont choisi de laisser Andrew partir, car c’est ce dont il avait le plus besoin.

“Je veux aussi remercier notre franchise pour avoir géré cela d’une telle manière. Le basket est important ici, mais il ne le sera jamais plus que la famille… et cela ne changera jamais. Quand un joueur ou un employé de notre organisation doit gérer un souci impliquant sa famille, nous le soutenons à 100%. Tout ce qui s’est passé n’a pas été une décision difficile pour nous, au contraire. Le basket est le métier d’Andrew, c’est aussi le mien… mais ce ne sont pas nos vies. Je te le dis Andrew : j’ai été triste que tu aies eu à nous quitter” – Bob Myers

L’occasion aussi de réfléchir sur le sport en général, et sur la médiatisation croissante des coulisses. L’idée n’est pas de faire une morale bien pensante et opportuniste, mais juste de faire remonter dans les esprits de tout le monde que derrière les stars et les grosses soirées, ce sont avant tout des hommes, avec des sentiments et des vies personnelles.

“Je pense que quelque chose qui s’est perdu dans le monde du sport, et dans cette pièce, c’est que les joueurs ont des vies et des familles. Je sais que ça paraît logique, mais ça se perd. Quand vous travaillez ici, vous apprenez à connaître Andrew en tant qu’homme, et pas seulement en tant que joueur à 20 points de moyenne. Quand vous savez que quelqu’un que vous connaissez traverse une très mauvaise passe, les premières questions sont de savoir ‘comment aider..? Est-ce que ça va ? De quoi as tu besoin ?’ Dans ce cas, Andrew avait besoin d’être loin d’ici, et peu importe ce dont il aurait eu besoin, nous voulions juste l’aider. Andrew est quelqu’un qui a fait des sacrifices pour cette franchise. Certains que vous connaissez, d’autres non. Le maillot n’est pas la priorité ici, et quand nous nous parlions, c’était plus pour savoir comment ça va que pour parler basket. Je suis fier de la franchise, des joueurs, des coachs, du management, et des médias. Certains d’entre vous savaient ce qu’il se passait, et vous ne l’avez pas écrit. Je vous remercie et vous respecte pour cela” – Bob Myers

Standing ovation pour Andrew Wiggins, de retour sur le banc des Warriors 🥹pic.twitter.com/O1T4gmVT36 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2023

Des paroles touchantes, pour Andrew Wiggins en premier. Il sait que son retour est attendu, mais d’abord sur le plan humain… car cela veut dire qu’il se sent prêt à affronter la NBA et qu’il est donc mieux dans sa tête.

