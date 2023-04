Auteur d’une nouvelle masterclass cette nuit face aux Celtics, Joel Embiid a non seulement porté les Sixers vers la win, mais a aussi envoyé un sacré message dans la course au MVP. Pour son coach Doc Rivers, cette course vient d’ailleurs de se terminer.

52 points, 13 rebonds, 6 passes, 2 contres, 20/25 au tir et 12/13 aux lancers-francs, tout ça contre la deuxième meilleure équipe NBA au bilan (et quatrième meilleure défense). Et en antenne nationale qui plus est.

Cette performance Triple XL, réalisée pendant que Nikola Jokic et les Nuggets ont chié dans la colle à Houston (14 points, 10 rebonds et… 8 turnovers pour le Joker dans une défaite 124-103), est peut-être celle qui va définitivement faire basculer la course au MVP en faveur de Joel. C’est en tout cas ce que pense l’entraîneur de Philadelphie Doc Rivers.

« La course au MVP est terminée. Vraiment. Ce soir, on rentrait aucun tir. Et il a mis la moitié de nos points dans un match NBA… La course est terminée. »pic.twitter.com/S0nHA68thq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 5, 2023

Bien évidemment, Rivers n’allait pas voter Jokic alors que son joueur vient de réaliser l’une de ses meilleures prestations de la saison. Et il l’avoue lui-même, il n’est “pas impartial” dans ce débat. Mais quand on voit le niveau de domination d’Embiid aujourd’hui, on peut voter Joel tout en restant parfaitement objectif.

Car si on a toujours en travers de la gorge son rendez-vous manqué face à Jokic la semaine dernière, Joel Embiid coche toutes les cases d’un MVP. Celui qui a marqué plus de la moitié des points de son équipe cette nuit (!) finira normalement meilleur marqueur de la saison (33,3 points de moyenne), il porte les Sixers sur le podium de la Conférence Est (bilan de 52 victoires – 27 défaites, similaire aux Nuggets), il domine des deux côtés du terrain, tout en réalisant certaines de ses meilleures perfs cette saison dans des duels très attendus (notamment face à Jokic fin janvier). Et pour ceux qui veulent pointer du doigt son nombre de matchs ratés cette année (14), sachez que Jokic n’a joué que trois rencontres de plus au final (68 contre 65).

JOEL EMBIID 50 PIECE 🗣️ 52 PTS

13 REB

6 AST

80% FG

W pic.twitter.com/tcYz4bC4pa — NBA (@NBA) April 5, 2023

Plus on se rapproche de la ligne d’arrivée, plus on a l’impression que c’est la bonne année pour Joel Embiid, qui a terminé second derrière le Joker au cours des deux dernières années. Est-ce que la course est définitivement terminée pour autant ? On n’ira peut-être pas aussi loin que Doc Rivers sachant que les deux pivots étaient véritablement au coude-à-coude il y a à peine quelques jours, et qu’un certain Giannis Antetokounmpo joue toujours au basket. Mais Joel a potentiellement pris une option sur le trophée.

