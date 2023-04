Tous les moyens sont bons pour motiver son équipe… Ce n’est pas Erik Spoelstra qui dira le contraire. Le coach du Heat a trouvé le moyen de convaincre 50 Cent, Eminem et Snoop Dogg de faire une vidéo de motivation pour ses joueurs. Ne cherchez plus, la news WTF du jour, c’est ICI.

Le Heat a gagné cette nuit contre les Pistons 118-105 et garde une petite chance de chiper la 6ème place de l’Ouest à Brooklyn. D’autant plus que les Nets se sont inclinés cette nuit 107-102 contre Minnesota. Dans cette lutte acharnée (mais presque perdue d’avance) pour la 6ème place, le Heat de Miami tente par tous les moyens d’y croire. Par l’intermédiaire de son coach historique Erik Spoelstra, les floridiens ont trouvé une source de motivation plutôt particulière. Snoop Dogg, Eminem et 50 Cent ont envoyé une vidéo aux joueurs du Heat pour qu’ils gardent leur focus et leur motivation pour les dernières rencontres de saison régulière. Tyler Herro, l’ailier du Heat était littéralement sur le cul après la diffusion :

“Tyler Herro était choqué par la vidéo que Spoelstra leur a montré de Snoop Dogg, 50 Cent et Eminem. Spo est vraiment un coach qui aime rallier les troupes. Il fait ce genre de choses chaque année, mais cette saison, il a mis le paquet car l’équipe connait beaucoup de hauts de bas.” – Barry Jackson, insider pour le Miami Herald.

La news a le mérite d’être lunaire au possible… et la fin de la saison du Heat s’annonce quand même du côté du Play-In. Avec trois matchs de saison régulière à jouer (Sixers, Wizards, Magic) Miami doit faire un 3/3 et espérer que Brooklyn perde au moins deux de ses trois dernières rencontres (Pistons, Magic, Sixers) pour valider son billet direct pour les Playoffs. La tentative est osée, mais perso, on préfère celle de Pascal Dupraz.

Source : Miami Herald, Canal+ Sport