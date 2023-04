Dallas Mavericks : fin de saison pathétique, avant un été dramatique ? Apéro TrashTalk

Les Mavericks réalisent une fin de régulière dégueulasse au possible. Les espoirs de qualification en Playoffs sont désormais infimes, et cela pourrait avoir des conséquences terribles sur l’intersaison à venir… Vous l’aurez compris, faut qu’on en parle !

Trois victoires et dix défaites sur les treize derniers matchs. Voilà le bilan récent des Mavericks, qui ont réalisé une fin de régulière absolument atroce. Luka Doncic en mode râleur, invisible en défense. L’arrivée de Kyrie Irving avec un effet plus négatif qu’autre chose… et plus globalement, un jeu collectif au bord du néant. Dallas fait face à l’élimination pure et simple. La défaite du Thunder cette nuit laisse un très, très maigre espoir. Au bout du compte, la saison aura été un fiasco et les conséquences cet été seront sans doute désastreuses : Kyrie Irving, ça reste ? Luka Doncic, il en pense quoi ? Et Jason Kidd, le fusible à faire sauter ?

