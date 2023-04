Dans le choc de la nuit dernière, Joel Embiid a matraqué les Celtics avec 52 points et 13 rebonds pour donner la victoire aux Sixers. Dès la mi-temps, le pivot est entré un peu plus dans la cour des très grands, en marchant dans les traces de Shaquille O’Neal pour le nombre de points marqués sur une saison par un pivot. Rien que ça.

La saison actuelle de Joel Embiid est de calibre MVP, c’est indéniable. Les Sixers sont troisièmes de l’Est, Jojo est dominant dans n’importe quelle raquette de la Ligue et est le meilleur scoreur de NBA avec 33.3 points de moyenne cette saison. Un truc de grand malade. Lors du match contre Boston cette nuit, l’homme aux trois nationalités a encore écrit l’histoire. À la mi-temps de cette rencontre, Embiid avait inscrit 2134 points au total cette saison, faisant de lui le pivot le plus prolifique au scoring depuis Shaquille O’Neal (2344) en 1999-00, sa première année MVP.

À la fin du match, le monstre des Sixers a fait monter ce total à 2162. Il semble toutefois difficile de voir le n°21 marquer 182 points en trois matchs pour battre le record. Cela veut dire qu’Embiid devrait planter 60 points sur la tête du Heat, des Hawks et des Nets. Néanmoins, titiller les stats du Shaq, quand on est pivot, c’est loin d’être un maigre accomplissement.

With 24 points at half against the Celtics, Joel Embiid now has 2,134 points this season.

That is the most in a season by a center since Shaquille O’Neal’s MVP season in 1999-2000 (2,344). pic.twitter.com/Xpk8d5OeGl

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 5, 2023