Alors que la saison régulière 2022-23 doit se terminer dans cinq jours, beaucoup de choses restent évidemment à définir au niveau des classements NBA. Mais à l’Est, on connaît déjà une première affiche de Playoffs : Cavaliers versus Knicks au premier tour !

C’est officiel. Cinq ans après sa dernière apparition en Playoffs, Cleveland va rencontrer New York pour son grand retour en postseason, avec l’avantage du terrain en prime.

Les résultats de la nuit dernière ont en effet solidifié la place des Cavaliers et des Knicks au classement. En l’emportant à Orlando grâce à un nouveau festival de Donovan Mitchell, et avec la victoire de Philadelphie sur Boston, la franchise de l’Ohio est assurée de terminer quatrième de l’Est (bilan de 50 victoires – 30 défaites, tie-breaker défavorable sur les Sixers). Quant aux Knicks, ils sont certains de finir cinquièmes suite à la défaite des Nets contre Minnesota. New York (46-33) a en effet trois matchs d’avance sur le voisin de Brookyn (46-33), et a l’avantage au tie-breaker.

Cavaliers vs Knicks, ça nous promet une grosse série d’entrée.

Rappelez-vous de la dernière confrontation entre les deux équipes il y a quelques jours, quand Donovan Mitchell et Jalen Brunson ont lâché un énorme duel devant le public de Cleveland. De quoi nous mettre l’eau à la bouche, en espérant évidemment que l’intérieur All-Star des Knicks Julius Randle soit également de la partie après sa récente blessure à la cheville.

Stat intéressante à garder en tête : les Knicks ont remporté trois des quatre matchs contre Cleveland cette année. Autant dire que ce ne sera pas une partie de plaisir pour les Cavs malgré leur très belle régulière. Ils auront notamment besoin d’un Mitchell au top de sa forme, lui qui – on le rappelle – est passé à deux doigts de se faire transférer à… New York l’été dernier.