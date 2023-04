Toujours sur son nuage et inarrêtable, Donovan Mitchell a fait la totale au Magic. Auteur de 43 points, l’arrière de Cleveland est au sommet de sa forme à une semaine des Playoffs.

En voilà un qui a le sens du timing. Littéralement injouable depuis plusieurs matchs, Donovan Mitchell s’approche de sa période préférée : les Playoffs NBA. Et visiblement le bonhomme est déjà très, très, très chaud. Cette nuit face au Magic, le guard a encore mis les petits plats dans les grands avec 43 points à 65% au tir ! Indispensable dans le money time, Spida a mis tout Cleveland sur ses épaules et envoyé les jeunes du Magic au lit.

Une perf à plus de 40 points, ça claque fort mais alors quatre à la suite, on part sur l’élite du scoring. Cette saison en NBA ? Personne n’a réussi ça à part Mitchell. En fait, il faut remonter à 2018-2019 et le prime de James Harden pour retrouver une telle dinguerie. Sur les 25 dernières années, ils ne sont même que 4 à avoir réussi ça : la Barbe donc mais aussi Allen Iverson, Russell Westbrook et Kobe Bryant. 3 MVP, on a vu pire comme compagnie.

