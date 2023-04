Victorieux cette nuit contre les Pelicans, les Kings sont assurés d’avoir un meilleur bilan que les Clippers, les Suns, les Warriors et les Lakers. Sacramento est donc champion de la Division Pacifique !

Cette saison c’est sûr, les Kings vont faire mieux que les deux équipes de L.A., le champion en titre Warriors ou encore les revanchards Suns. Celle-là, il fallait la sortir sobre en septembre dernier alors que Sactown restait sur seize saisons consécutives sans Playoffs. Sept mois plus tard, Mike Brown et les siens valident le titre de division après une saison magnifique, qui a vu Sacramento jouer les yeux dans les yeux avec les meilleurs, derrière les prouesses de ses deux All-Stars (Fox et Sabonis) et d’un groupe uni autour d’une cause commune : ramener la postseason dans la capitale californienne.

Kings clinch the Pacific Division for the first time since 2003 👑 pic.twitter.com/UtrZYGbAO3 — Bleacher Report (@BleacherReport) April 5, 2023

Cela faisait un moment que les Kings attendaient ce titre, depuis 2003 exactement et la génération dorée qui a fait rêver les fans de Sacto. La dernière fois que les violets accrochaient une bannière de division ? LeBron James n’était même pas en NBA ! C’est dire si on parle d’un sacré événement.

𝐘𝐎𝐔𝐑 𝟐𝟎𝟐𝟐-𝟐𝟑 𝐏𝐀𝐂𝐈𝐅𝐈𝐂 𝐃𝐈𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍 𝐒𝐀𝐂𝐑𝐀𝐌𝐄𝐍𝐓𝐎 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒 🟣🔦‼️ pic.twitter.com/ImQAT2YW1w — X – Sacramento Kings (@SacramentoKings) April 5, 2023

Maintenant, on est bien curieux de savoir quel est la suite pour la bande de D’Aaron Fox. Les Playoffs sont dans la poche, ainsi que le titre de division, la malédiction de la postseason a dégagé. Peuvent-ils encore surprendre leur monde et aller taper un joli run en Playoffs ? Ils ne partent clairement pas favoris mais on a appris cette année à ne pas parier contre la Beam Team. À eux de faire mentir les pronostics, pour faire sourire encore un peu plus une fanbase qui vit la saison de ses rêves.