Il aurait pu être le héros des Knicks mais la courte victoire d’Indiana rendra son nouveau record personnel en Playoffs clairement moins savoureux. Lui ? C’est Donte DiVincenzo et cette nuit il a été très, très fort.

Nouveau record en carrière pour Donte DiVincenzo dans ces Playoffs mais l’arrière aura forcément un goût amer dans la bouche après cette défaite. Le joueur aura tout tenté pour forcer la décision. Adroit d’entrée de match, il a surtout explosé durant le 3ème quart-temps pour inverser le momentum et mettre son équipe en tête. Avec 17 de ses 35 points dans le 3ème acte, Donte DiVincenzo est sans conteste l’homme de la remontada des Knicks sur le parquet des Pacers. Un comeback qui aura finalement été vain..

Playoff career-high 32 points and counting 🔥🔥@Divincenzo pic.twitter.com/6tRQacLfkG

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 11, 2024

KNICKS PLAYOFF BASKETBALL 😤 pic.twitter.com/e0p56153BJ

— NEW YORK KNICKS (@nyknicks) May 11, 2024

Avec 35 points et 7 tirs primés sur 11 tentés, DiVincenzo a parfaitement pris le relai d’un Jalen Brunson bien muselé par Aaron Nesmith. Un peu dans le dur lors du premier tour face aux Sixers, Donte confirme en tout cas sa forme retrouvée. Depuis le début de la série face aux Pacers, le joueur tourne à quasiment 30 points de moyenne, à 50% au tir et 56% à 3-points !

Pour autant, n’allez pas dire à Donte DiVincenzo qu’il vient de battre son record en carrière car, sans la victoire, le joueur s’en fiche totalement. Moins de lumière sur soi et plus sur la performance du groupe, une mentalité qui colle parfaitement à l’état d’esprit des Knicks cette saison.

Donte DiVincenzo on scoring 35 points in a playoff game:

“We took an L. That’s how I view it. It doesn’t mean anything.” pic.twitter.com/GzlSUquGdZ

— Knicks Videos (@sny_knicks) May 11, 2024