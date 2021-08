Free Agency 2021 : Richaun Holmes rempile aux Kings pour 55 millions sur 4 ans, Sacramento garde son pivot titu à bon prix

Sur la liste des pivots disponibles sur le marché cette année, Richaun Holmes possédait plutôt une belle cote. Auteur d’une saison séduisante à Sacramento, il arrivait sur le marché avec quelques arguments et donc des prétendants. Mais au final, il décide de rester dans la franchise où il a réussi à franchir un cap.

Richaun Holmes et les Kings, ça continue ! Si l’on en croit Shams Charania de The Athletic, le pivot de 27 ans a choisi de rempiler avec Sacramento pour une durée de quatre ans et 55 millions de dollars. Pour info, il y a une player option sur la dernière année et un bonus en cas de trade. Faisant partie des quelques satisfactions dans le camp Kings malgré une nouvelle saison décevante sur le plan collectif, Holmes intéressait forcément quelques franchises mais ce dernier a estimé que la capitale californienne représentait le meilleur endroit pour poursuivre sa carrière. Si cette phrase peut paraître chelou au premier abord, il ne faut pas oublier que Richaun s’est véritablement révélé à Sactown. Car même s’il avait déjà montré quelques bonnes choses du côté de Phoenix et même Philadelphie, Holmes s’est imposé comme un pivot titulaire en Californie, où il a réalisé ses deux campagnes les plus productives en carrière. Ses stats en 2020-21 ? 61 matchs joués, 61 matchs dans le cinq de Luke Walton, plus de 29 minutes de jeu, tout ça pour des stats de 14,2 points, 8,3 rebonds et 1,6 contre de moyenne. Des stats solides, une belle énergie, pour une vraie présence dans les raquettes.

Free agent center Richaun Holmes has agreed to a four-year deal worth as much as $55 million to return to the Sacramento Kings, his agency Par-Lay Sports & Entertainment (@parlay_se) tells @TheAthletic @Stadium. Deal includes player option and trade kicker. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 3, 2021

En prolongeant aux Kings, Richaun Holmes a prouvé son amour pour Sacramento et ça, ce n’est pas quelque chose qu’on voit tous les jours. Et pour les Rois, c’est plutôt une bonne affaire. Prolongation + contrat abordable, le scénario n’est pas loin d’être idéal et la franchise californienne va ainsi pouvoir continuer à avancer (ou plutôt tenter d’avancer, c’est plus juste) dans son projet, avec les De’Aaron Fox, les Tyrese Haliburton et Cie. Un projet dans lequel on va retrouver également Alex Len, qui va faire son grand retour (lol) à Sacramento, et Moe Harkless, qui a aussi décidé de prolonger avec les Kings. Bon, on l’avoue, ça fait pas rêver, mais les fans de Sactown peuvent tout de même être satisfaits suite au dénouement du dossier Richaun Holmes, qui devra désormais confirmer ce nouveau contrat bien mérité.

Richaun Holmes is back à Sacramento. Le pivot n’a pas voulu lâcher sa franchise de cœur, pas après deux belles saisons individuelles. Maintenant, l’objectif, c’est de goûter un peu au succès collectif en tentant d’accrocher le wagon du play-in voire des Playoffs. Pas sûr que Sacramento soit la meilleure équipe pour ça, mais c’est l’équipe choisie par Richaun.

