NBA Free Agency 2021 : le replay du live, toutes les bombes vécues en direct !

La prochaine fois c’est promis, on tente le record du monde. Cette nuit et pendant 4h, 42 minutes et 48 secondes, la chaine Twitch de TrashTalk a battu son plein pour vous faire vivre en direct toutes les bombes de ce début de Free Agency. Un délire vécu par des pics de plus de 20 000 personnes excitées comme des puces ? Ca valait bien un petit replay maison.

Le délire aura commencé comme prévu à minuit pile. Adrian Wojnarowski, Marc Stein, Shams Charania ou Jean-Marc Morandini, tous ces dieux de la breaking étaient dans les starting blocks pour nous balancer de la bombe à tout va, et le set-up installé pour l’occasion (un homme, un mug, un canapé et douze PC) aura évidemment bien chauffé. Evan Fournier et Nicolas Batum pour la caution gauloise, Cody Zeller pour le moment légendaire de la soirée, le Heat qui rend déjà malade tous les attaquants qui croiseront leur route, Lonzo Bull qui signe aux Balls et Alex Caruso qui le rejoint sur le backcourt, l’arrivée en grande pompe (pas du tout) de JaVale McGee aux Suns, Chris Paul qui braque sa vingtième banque en carrière, Trae Young qui sécurise le sac, Mike Conley qui assure également ses arrières, le retour de Dwight Howard aux Lakers, Joel Embiid qui se fait chier sur Twitter… et bien d’autres choses encore, parce qu’il parait qu’il s’en passe des choses en presque cinq heures.

T’avais décidé de dodo pour te préparer pour une journée olympique ? Parfait, tu vas pouvoir t’injecter deux matchs ce matin tout en ponçant le replay de la nuit, la télé pour les yeux et la Free Agency dans les oreilles. Nous ? On se retrouve dans exactement quatre secondes sur Twitter et à 10h20 en direct pour vivre ensemble un merveilleux France – Italie, parce que ce mardi a concrètement décidé de rentrer dans la légende. Allez, croissants et à tout de suite ?