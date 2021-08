Free Agency 2021 : Blake Griffin rempile pour un an aux Nets, Quake a trouvé sa fontaine de jouvence et il y reste

Sean Marks avait annoncé qu’il souhaitait le garder à Brooklyn et il a tenu parole : Blake Griffin a signé un nouveau contrat d’un an avec la franchise chère à Jay-Z.

Il faisait partie des priorités du front office des Nets et c’est donc sans surprise que Blake Griffin a signé un nouveau deal d’un an pour continuer à galoper sur le parquet du Barclays Center. Une information confirmée par Adrian Wojnarowski d’ESPN. Au moment où on écrit ces lignes, aucun montant n’a été communiqué (minimum vétéran ? mid-level exception ?). Près de cinq mois après son arrivée en provenance de Detroit, Quake a convaincu tout son monde !

Six-time All-Star F Blake Griffin has agreed on a one-year deal to stay with the Brooklyn Nets, his agent Sam Goldfeder of @excelbasketball tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 3, 2021

Alors qu’il semblait totalement cramé, à côté de ses pompes et en bout de course à Motor City, on a retrouvé la meilleure version de Blake Griffin du côté de Brooklyn. Tel le Phoenix qui renaît de ses cendres, l’ailier-fort a récupéré tous ses moyens en un temps record. À croire que Steve Nash a accès à une fontaine de jouvence. Le dunkeur survitaminé en a même profité pour nous faire bénéficier de quelques posters bien sales. On rappelle qu’il n’avait pas dunké depuis deux ans avant son arrivée… Une forme physique qui revient au top, des pourcentages au tir qui remontent en flèche, la capacité à enchaîner les matchs avec un gros temps de jeu et surtout… un vrai apport sur le terrain ! On n’est pas sur le Blake Griffin de 2018 mais on est carrément loin de son cousin maléfique qui avait attaqué 2021. Toujours aussi polyvalent et utile en attaque, l’ancien Clipper a aussi montré une certaine résistance en défense, notamment quand il a dû se coltiner un certain Giannis en Playoffs. Beaucoup de belles surprises pour le staff de Steve Nash et une volonté commune de continuer l’aventure afin de tenter d’aller chercher cette bague de champion l’an prochain. Reste à voir si, cette fois, les blessures laisseront un peu tranquille l’effectif des Nets. Avec le départ de Jeff Green vers Denver, Griffin aura encore un rôle majeur à jouer dans la rotation et peut-être même qu’il récupèrera une place de titulaire à la rentrée si le roster reste en l’état. La belle histoire se poursuit.

Blake Griffin s’est bien amusé sur cette demi-saison avec les Nets et il a eu envie de poursuivre l’aventure. Bonne nouvelle pour lui, sa franchise s’est dit la même chose et le mariage va donc durer un an de plus. Fans de Brooklyn, on valide ce move ?

