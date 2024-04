Alors que Kevin Ollie assure l’intérim chez les Nets depuis le licenciement de Jacque Vaughn il y a deux mois, on se demande toujours qui sera le coach de Brooklyn la saison prochaine. Visiblement, Mike Budenholzer pourrait reprendre le flambeau.

Reverra-t-on bientôt l’ancien coach des Bucks sur un banc NBA ? C’est bien possible si l’on en croit Shams Charania de The Athletic.

D’après l’insider, Coach Bud fait partie des trois finalistes pour devenir le nouveau coach des Nets. L’Espagnol Jordi Fernandez (associé de Mike Brown aux Kings, entraîneur de l’équipe nationale du Canada) et Kevin Young (assistant de Frank Vogel à Phoenix) sont les deux autres.

Former Bucks championship coach Mike Budenholzer headlines the finalists for the Nets head coaching job, sources tell @ShamsCharania.

Details ⤵️https://t.co/sajCoNhOh9 pic.twitter.com/YqXEKHup3H

— The Athletic (@TheAthletic) April 13, 2024

Mike Budenholzer est libre depuis son licenciement des Bucks en mai 2023, après l’élimination surprise de Milwaukee face au Heat au premier tour des Playoffs. Pas aidé par la blessure de Giannis Antetokounmpo et des galères personnelles (décès de son frère au cours de la série), Bud avait pris l’eau face à Erik Spoelstra.

Néanmoins, il garde une belle cote dans l’univers NBA, car il ne faut pas oublier que Mike Budenholzer a remporté le titre en 2021 et qu’il a fait des Bucks (ainsi que des Hawks les années précédentes) l’une des machines les plus solides de la Ligue entre 2018 et 2023. Coach Bud a notamment été élu Entraîneur de l’Année à deux reprises dans sa carrière (2015, 2019).

Alors que les Brooklyn Nets sont en reconstruction, l’arrivée de Budenholzer pourrait donner une vraie ligne directrice à cette franchise qui en a bien besoin. Le propriétaire Joe Tsai et le manager général Sean Marks devraient prendre une décision dans les prochains jours.

__________

Source texte : The Athletic