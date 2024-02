Mike Budenholzer dans les petits papiers des Nets ?

Après avoir viré leur coach Jacque Vaughn lundi, les Nets ont donné les clés de l’équipe à l’assistant Kevin Ollie. Mais ce dernier possède pour l’instant le statut d’intérimaire, et on ne peut donc pas exclure l’arrivée d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Le nom de Mike Budenholzer circule déjà à Brooklyn.

Depuis l’élimination surprise des Milwaukee Bucks au premier tour des Playoffs 2023, Mike Budenholzer est sur le marché des coachs. Ce dernier s’était en effet fait virer au terme d’une série où il a été dominé par l’entraîneur de Miami Erik Spoelstra, et durant laquelle il a dû affronter une tragédie familiale avec le décès de son frère. Malgré tout, Coach Bud est toujours considéré parmi un homme fort sur les bancs. Et les changements actuellement effectués à Brooklyn pourraient lui ouvrir une porte en vue d’un retour.

D’après Michael Scotto d’HoopsHype, le nom de Mike Budenholzer “est sur toutes les langues” concernant le poste de head coach chez les Nets.

Reporting on potential Brooklyn Nets coaching candidates, the future of GM Sean Marks, Nic Claxton’s free agency, and what’s next for Mikal Bridges, Ben Simmons, and Cam Thomas with @NYPost_Lewis on the @hoopshype podcast. https://t.co/vwBaapS8aW

— Michael Scotto (@MikeAScotto) February 21, 2024

Malgré les échecs qu’il a pu connaître en Playoffs, Mike Budenholzer a eu du succès partout où il est passé. Celui qui a appris le métier aux côtés de Gregg Popovich aux Spurs a fait des Atlanta Hawks une équipe à 60 victoires lors de sa première expérience en tant que head coach, avant de transformer les Bucks de Giannis Antetokounmpo en une véritable machine à gagner. En 2021, Bud a remporté le titre NBA à Milwaukee.

Autant dire que le CV parle pour lui, surtout que Budenholzer connaît le manager des Nets Sean Marks. Le premier était à San Antonio quand le second était joueur des Spurs (2003-06), et puis Marks l’a remplacé dans le staff de Pop quand Coach Bud est parti à Atlanta en 2013.

I have no idea and I am not sure anyone outside a very small circle has any idea. I do know that Marks regards Mike Budenholzer as one of the best x's and o's coaches in the game. https://t.co/hOZh7I6UVb

— NetsDaily (@NetsDaily) February 20, 2024

L’avenir nous dira si Sean Marks et Mike Budenholzer se retrouvent un jour à Brooklyn.

En attendant, les Nets vont donner l’opportunité à Kevin Ollie de montrer ce dont il est capable. Ce dernier va essayer de remobiliser l’équipe pour mettre fin à la très mauvaise dynamique aperçue sous Jacque Vaughn. Les Nets ont du potentiel mais pas vraiment d’identité, ils sont ambitieux mais peinent à gagner. Ollie peut-il guider le groupe vers le haut jusqu’à sécuriser sa place sur le banc ?

__________

Source texte : HoopsHype