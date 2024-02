Invité dans le podcast de Draymond Green, Jamal Crawford a eu des propos élogieux à l’égard de Victor Wembanyama. Selon l’ancien sixième homme, le Français répond aux immenses attentes placées en lui… et plus encore.

Victor Wembanyama continue d’impressionner le monde de la NBA. Si les joueurs actuels ont régulièrement des compliments à lui faire après avoir joué contre lui, les retraités ne sont pas en reste.

En marge du match des San Antonio Spurs contre les Atlanta Hawks lors du Martin Luther King Day en janvier dernier, Jamal Crawford a rencontré le phénomène et a été très impressionné par son match comme par son attitude. L’ancien triple Sixième homme de l’année a raconté cette anecdote dans le podcast de Draymond Green :

“He sees me… He comes down, shakes my hand. He doesn’t even say nothing, just puts his head down. He wants some wisdom… I said ‘Oh he’s gonna be great’.. He’s actually better than the hype.”

“Je ne pense pas que le plus grand point fort de Wemby (Victor Wembanyama) soit son scoring, je ne suis pas sûr de ce que c’est pour le moment. Mais j’ai commenté le match des Spurs face aux Hawks il y a un mois et cette rencontre en particulier représente ce que j’aime chez lui. Pop (Gregg Popovich) le fait sortir du banc en deuxième mi-temps et il est entré pour mettre 23 points, mais pas que. Il contrait tout et faisait toutes les petites choses sur le terrain. C’est ce qui change tout, il est encore plus fort que la hype. Pas grâce aux choses qui se voient mais grâce aux choses qui ne se voient pas, c’est ce qui m’impressionne vraiment.”

Des éloges qui changent de ce que l’on a l’habitude d’entendre ces derniers mois à propos de Victor Wembanyama. Sa taille n’est pas évoquée, ses qualités balle en main non plus, sa protection de cercle à peine plus, c’est son sérieux et son éthique de travail qui sont soulignés par Crawford.

“Après le match, on marche vers la sortie et il est dans la salle de musculation. Il me voit, pose ses haltères, il vient, me serre la main et ne dit rien. Il tend l’oreille pour avoir des conseils et des connaissances. Et là j’ai compris qu’il allait être très très fort. Il veut continuer à apprendre, mais les petites choses qu’il fait en plus des grandes choses que vous voyez, c’est ce qui le rend plus fort que la hype, c’est flippant.”

Une humilité et une envie de progresser qui détonnent et font en sorte que J-Crossover soit enclin à prendre le Français sous son aile. Lors du All-Star Weekend à Indianapolis, des vidéos montrant les deux hommes travailler ensemble sur le handle de Wemby ont circulé.

Jamal Crawford compte d’ailleurs apprendre à Victor Wembanyama “un mouv hors de ce monde” qu’il a découvert par accident. Pas sûr qu’on soit prêt, et les défenses NBA non plus.

