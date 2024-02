Le 21 février 2006, les fans des Cleveland Cavaliers battaient le record du monde du plus grand nombre de personnes portant une perruque dans un même bâtiment. 20 562 personnes ont mis sur leur tête, en même temps, une fausse chevelure d’Anderson Varejao.

Anderson Varejao est devenu un joueur symbolique des Cleveland Cavaliers. Septième meilleur rebondeur de l’histoire de la franchise, le Brésilien a passé 13 saisons dans l’Ohio et a même vu une soirée lui rendre hommage le 21 janvier 2023.

Mais en 2006, le pivot ne dispute que sa deuxième saison NBA et est encore bien loin de ce statut. Remplaçant attitré de Zydrunas Ilgauskas, il ne tourne qu’à 4,6 points et 4,9 rebonds par match. Pourtant, il est déjà l’un des chouchous de la Quicken Loans Arena de Cleveland. Sa personnalité et son côté combattif sur le terrain plaisent aux fans, mais pas autant que sa coupe de cheveux.

Car depuis le début de sa carrière, Anderson Varejao arbore une magnifique touffe au volume impressionnant. Un bandeau doit être utilisé pour retenir sa crinière et cette dernière devient rapidement son signe distinctif, presque sa marque de fabrique.

Alors lorsqu’on peut rendre hommage à cette coiffure d’exception tout en énervant les fans rivaux que sont ceux des Detroit Pistons, on ne se fait pas prier dans l’Ohio. Quelques mois avant, en avril 2005, les supporters de la franchise de Motown sont entrés dans le Guinness Book en battant le record de perruques portées dans un même bâtiment avec 6 638 toupets (en l’honneur de Ben Wallace). Or, en NBA plus qu’ailleurs, les records sont faits pour être battus.

On this date in in 2006, Cleveland fans break the Guinness World Record for "most people wearing wigs in a single venue" when 20,562 wear curly wigs in celebration of the Cavaliers’ Anderson Varejao.

pic.twitter.com/ov2axLt0pF

Le 21 février 2006, les Cleveland Cavaliers accueillent le Orlando Magic, franchise qui a sélectionné Anderson Varejao lors de la Draft NBA 2004. Et, bien décidés à eux aussi rentrer dans l’histoire, des perruques représentant la coupe de cheveux du Brésilien sont distribuées à l’entrée de la salle à tous les spectateurs de Cleveland.

Le début de la rencontre est scripté. Le pivot fait son entrée dès le premier temps-mort du match et quelques minutes plus tard, tout le monde est prié de porter sa perruque pour que les personnes travaillant au Guinness Book puissent valider le record. 20 562 “couvre-chefs” plus tard, les fans des Detroit Pistons sont loin dans les rétroviseurs.

Le reste de la soirée d’Anderson Varejao est beaucoup moins spécial. Les Cavaliers d’un jeune LeBron James s’imposent 105 à 92 face au Magic et le pivot back-up, en 8 minutes sur le parquet, inscrit 2 points et capte 2 rebonds.

Quand on pense 2006, Brésil et coupe de cheveux, la première chose qui nous vient en tête est le tandem chauve Zinedine Zidane – Thierry Henry qui sort le pays sud-américain de la Coupe du Monde de football. Une raison de plus, à Rio de Janeiro comme à Cleveland, d’être en faveur du port de la perruque.