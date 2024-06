Depuis le licenciement de J.B. Bickerstaff, les Cleveland Cavaliers sont toujours à la recherche d’un nouveau head coach. Ce lundi, la franchise a reçu l’autorisation de s’entretenir avec Micah Nori, assistant chez les Minnesota Timberwolves.

Quelques jours après la fin d’une saison très riche dans le Minnesota, Micah Nori regarde vers l’est. L’assistant de Chris Finch s’est fait un petit nom aux États-Unis grâce à ses interviews pendant les matchs. Loin d’un style “langue de bois”, il apprécie les métaphores et le sens de l’humour, ce qui a contribué à faire grimper son capital sympathie.

Nori fréquente les bancs de NBA depuis 15 ans. Passé par les Toronto Raptors (2009-2013), les Sacramento Kings (2013-2015), les Denver Nuggets (2015-2018), les Detroit Pistons (2018-2021) et les Minnesota Timberwolves (2021-), il n’a jamais exercé en tant que coach principal. Pour autant, le nom de Micah Nori est passé sur le devant de la scène quand il a remplacé Finch – blessé lors du Game 4 face aux Suns – au pied levé.

The Cleveland Cavaliers received permission to interview Minnesota Timberwolves assistant Micah Nori for franchise’s head coaching job, sources tell ESPN. Nori has also talked with the Lakers for vacancy there. Nori is an Ohio native. pic.twitter.com/pqmD4u802c

Le natif de l’Ohio, né à 3h de Cleveland en voiture, est pour autant loin d’être favori pour succéder à J.B. Bickerstaff. Selon Adrian Wojnarowski, quatre autres candidats vont s’entretenir devant la direction dans un petit bureau de l’Ohio. Kenny Atkinson et James Borrego, dont on vous parlait il y a dix jours, semblent être les deux candidats en pôle position selon Evan Sidery. Le Woj mentionne également les noms de Johnnie Bryant et Chris Quinn. Bryant, assistant chez le Jazz il y a quelques années, connaît bien Donovan Mitchell, tandis que Quinn est dans le staff d’Erik Spoelstra depuis une dizaine de saisons.

Les Cleveland Cavaliers sont à un carrefour de leur projet, et la bonne décision commence d’abord par celle du head coach. La franchise souhaiterait régler la question avant de proposer, peut-être, une prolongation à Donovan Mitchell.