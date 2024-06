Draft NBA 2024 : les horaires de la grande cérémonie dévoilés

Pour la première fois de l’histoire la Draft NBA aura lieu en deux jours cette année. Une soirée sera consacrée au premier tour et l’autre … au deuxième. Le principe n’est pas sorcier, et pendant que vous avez la chance de repenser à Jamy Gourmaud (oui c’est son nom de famille), on vous donne les horaires.

Réglez les réveils, on est dans le domaine de l’immanquable. Si on vous avait dit, il y a quelques années que lors d’une Draft NBA, trois Français étaient pressentis pour être sélectionnés dans le Top 10 et deux sur le podium, vous vous seriez juré de ne pas manquer ça. Et bien l’heure est arrivée d’assumer ces paroles que vous n’avez probablement jamais tenu.

Le premier tour de la NBA Draft 2024 aura lieu dans la nuit du 26 au 27 juin à 2h du matin au Barclays Center de Brooklyn. Un live est d’ailleurs prévu sur votre chaîne YouTube préférée. Le deuxième tour aura lieu le soir d’après à 22h au Studio ESPN de South Seaport District, une horaire plus européenne, un lieu moins mythique.

Ok donc ✨ breaking news ✨

Le 1er tour de la Draft aura lieu dans la nuit du mercredi 26 juin à 2H DU MATIN (commenté en direct sur ta chaîne Twitch préférée)

Le 2nd tour de la Draft aura lui lieu dans la soirée du jeudi 27 juin… à 22H ! C’est tôt ça fait plaisir ! 🙏❤️ pic.twitter.com/2YxpJk9DA9

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 3, 2024

Pour vous aider à rester éveillés, on a créé une petite comptine parodique à vous mettre en tête, vous êtes prêts ? Deux – trois :

Il m’entraîne au bout de la nuit, qui ça, qui ça, Risacher Zaccharie,

Il m’entraîne jusqu’à vraiment tard, qui ça, qui ça, Alexandre Sarr.

Allez on se dit à dans trois semaines.