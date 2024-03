Le programme de la nuit en NBA est servi et au menu, une match-up alléchante. Le meilleur joueur de la NBA affronte le meilleur prospect. Le poste 5 le plus dominant affronte le plus excitant. La Serbie affronte la France. Le MVP affronte le ROY, bref… Nikola Jokic affronte Victor Wembanyama.

Le programme de la nuit :

0h : Pistons – Heat

0h : Hornets – Suns

0h30 : Raptors – Magic

1h : Pelicans – Clippers

1h30 : Spurs – Nuggets

2h30 : Jazz – Hawks

Le match à ne pas rater : Spurs – Nuggets

Si on s’arrête à l’aspect sportif et numérique, l’affiche la plus intéressante de la soirée est celle entre les New Orleans Pelicans et les Los Angeles Clippers. À l’Ouest, les Denver Nuggets sont leaders et assurés à 99% de participer aux Playoffs. Les San Antonio Spurs sont eux derniers et ne peuvent plus rien espérer cette saison. Mais parfois, il faut savoir dépasser les chiffres, la NBA est aussi une ligue de story-telling régie par des moments marquants et des oppositions destinées à faire date. Ce choc des extrêmes est terriblement excitant car il met au prises le meilleur joueur de la planète à celui qui est censé lui succéder. 23 ans plus tard, on se souvient encore de Roger Federer s’écroulant sur le gazon de Wimbledon après avoir éliminé Pete Sampras. 27 mois plus tard, on a encore en mémoire le dépassement de Max Verstappen sur Lewis Hamilton dans les rues éclairées d’Abu Dhabi.

Victor Wembanyama n’a affronté Nikola Jokic qu’une fois dans sa carrière. Lors de son 17e match en NBA, le Français n’avait pas démérité en envoyant 22 points, 11 rebonds, 6 interceptions et 4 contres, mais n’avait pas pu empêcher la défaite de son équipe. Les Denver Nuggets s’étaient imposés de 12 points sous l’impulsion d’un pivot serbe à 39 points, 11 rebonds et 9 passes décisives ce soir-là.

Depuis, l’Alien a continué à grandir et semble bien plus prêt à relever le challenge proposé par le Joker, de là à le boire, c’est une autre histoire. La revanche, c’est à 1h30 du matin, au Moody Center de Austin. Le Frost Bank Center de San Antonio étant occupé par un concert de Drake, J.Cole et Lil Durk ce vendredi.

Mais aussi …

Le Heat jouera ses deux prochains matchs contre les Pistons. L’occasion de se sortir de la dangereuse zone du Play-In. Attention tout de même, les joueurs de MoTown restent sur trois victoires lors de leurs quatre dernies matchs.

Kevin Durant et ses potes sont en back-to-back après la défaite d’hier face aux Celtics. Ils se doivent tout de même de s’imposer face aux Hornets.

Disney contre Jurassic Park. Dans le basket comme dans les films, c’est Mickey qui a la meilleure franchise.

Les Pelicans et les Clippers vont s’affronter dans un match qui pourrait ne pas être anodin dans la Course aux Playoffs à l’Ouest.

Personne ne va regarder Jazz – Hawks, vous le savez, on le sait, alors pourquoi essayer de vous le vendre.

Les Français de la nuit :

Evan Fournier doit continuer à se réchauffer avant les Jeux olympiques, pour ce faire, quoi de mieux que de jouer contre le Heat.

Victor Wembanyama a une match-up pas trop dégueu à affronter.

Sidy Cissoko a été rappelé dans l’équipe première et devrait être disponible face aux Nuggets !

Et en G League ?