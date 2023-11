12e défaite de suite pour Victor Wembanyama et les Spurs, face aux Nuggets (132-120)

Cette nuit, c’était grosse pièce au menu pour les Spurs et Victor Wembanyama : les Nuggets, champions NBA en titre… et Nikola Jokic, double MVP et dernier MVP des Finales. Un énorme challenge pour le Vic’. Est-ce qu’il a réussi ? À titre individuel, la partie est correcte. Collectivement, San Antonio encaisse une douzième défaite de suite…

Pour les stats, c’est par ici !

Comment mieux commencer une rencontre qu’en inscrivant les sept premiers points de son équipe ? Victor Wembanyama a été remarquable de propreté sur ses premières minutes, avec deux tirs plantés et des lancers primés pour lancer son duel face à Nikola Jokic. Un début presque parfait, puis quelques tirs un peu moins précis. Défensivement, sa taille fait le même effet qu’ailleurs : les adversaires ne veulent pas se frotter plus que ça à son envergure de zinzin de l’espace.

from deeep 🏹 pic.twitter.com/KPS6yOXULe

— San Antonio Spurs (@spurs) November 27, 2023

Pour ce qui est du match dans son ensemble, c’est Devin Vassell qui prend le relai du rookie en alignant plusieurs tirs à 3-points de suite. De quoi bien lancer les Spurs ? Mouais, pas trop non plus. Les champions en titre profitent de la sortie de Wemby pour exploiter au mieux la désorganisation qui s’en est suivi côté San Antonio. Un 26-4 des familles passé en 4 minutes, et déjà près de 20 unités séparent les deux formations. Le retour du Français sera une bouffée d’air frais, car il fixe énormément la défense de Denver. Il s’offre presque l’un des posters de la nuit sur ce pauvre Reggie Jackson qui passait là au même moment. Il plante une nouvelle ficelle de loin, carotte pas mal de balles, tout se passe bien. 17 points à la mi-temps, le contenu individuel est bon et ça régale. Collectivement, les Spurs n’accusent plus que 12 points de retard (72-60).

Ohhhhhhhh myyyyyyyyy 🤯 pic.twitter.com/EhL8BEEaGs

— San Antonio Spurs (@spurs) November 27, 2023

Parlons de Nikola Jokic. Le géant Serbe ne fait pas dans la dentelle. 21 points à la pause, distribution du jeu et rebond en bonus, le tout à son allure… c’est à dire 0,2 km/h. Dans les duels avec Wembanyama, il utilise très bien son avantage physique pour laisser croire à Vic’ qu’il peut le contrer. Un peu cruel, car ça n’a été qu’une seule fois le cas. Un petit coup de bide histoire de faire de la place, puis un ballon bien haut qui échappe systématiquement aux grandes paluches du W.

La deuxième mi-temps de Wemby sera d’ailleurs bien plus discrète offensivement, puisqu’il sera moins adroit au tir. On pense fort à Julian Strawther qui a osé s’interposer quand Victor a tenté de péter un gros dunk. Il a réussi, et la salle toute entière a applaudi son courage… il n’y a pas de blague. Au score, les Nuggets s’envolent progressivement derrière un Joker diablement efficace. Si le doute n’était pas trop permis, on comprend quand même à ce moment là que la 12e défaite de suite pour San Antonio arrive à grands pas.

caught ’em in transition 😤 pic.twitter.com/MXFd26BljX

— San Antonio Spurs (@spurs) November 27, 2023

La charge sonnée par un petit run au milieu du dernier quart n’y changera rien. Mike Malone gère la situation, c’est plié. Les champions en titre se remettent tranquillement sur les rails après avoir pris une belle correction à Houston, les Spurs s’enfoncent eux encore un peu plus. Victor Wembanyama termine avec 22 points, 11 rebonds, 2 passes, 6 interceptions et 4 contres, à 7/17 au tir dont 2/5 à 3-points. Une partie complète, encourageante… mais sans victoire au bout. Nikola Jokic aligne lui sa meilleure performance offensive de la saison, avec 39 points, 11 rebonds et 9 passes, à 17/29 au tir. Sans bavure, sans trop forcer. En mode Niko’ quoi.

Rendez vous dans la nuit de jeudi à vendredi pour Wemby, face aux Hawks à la maison. Coup d’envoi à 2h !