Il est étincelant ! Devin Booker s’est offert un game winner exceptionnel pour permettre aux Suns de l’emporter face aux Knicks, au Madison Square Garden. Un tir compliqué en fin de possession, et tout New York climatisé. Le leader de Phoenix assure alors que Kevin Durant et Bradley Beal sont encore indisponibles.

Quel tir ! Un shoot pour ramener un gros succès dans l’Arizona. Une victoire qui était pourtant bien engagée tout au long du match, puisque les Suns ont compté une dizaine de points d’avance jusqu’à la moitié du troisième quart-temps. Un troisième quart-temps dominé par Julius Randle, intraitable sous le panier. De quoi donner l’espoir aux Knicks et surtout au Madison Square Garden, qui monte très vite en température pour accompagner ses joueurs vers un nouveau braquage après celui réussi face au Heat.

Le dernier acte est particulièrement disputé, mais les grands joueurs s’illustrent souvent lorsque ça devient particulièrement tendu. Devin Armani Booker est assurément un grand joueur. À 113-113, après un très gros tir de Jalen Brunson pour égaliser, les Suns ont une dernière opportunité pour plier l’affaire. D-Book joue la montre, récupère la balle dans l’axe et lance son drive le long de la ligne à 3-points. Quelques dribbles, Julius Randle et R.J. Barrett sont là pour le défendre. Tir déclenché en léger déséquilibre, ficelle ! 116-113, New York ne s’en remettra pas. Sans Kevin Durant ni Bradley Beal, quel succès des Suns qui ont réussi à s’imposer chez une équipe très sérieuse en faisant fi de la pression du public.

Devin Booker termine la soirée à 28 points, 5 rebonds et 11 passes. 10/25 au tir dont 1/4 de loin, il a rentré celui qui comptait le plus. Et il s’agit d’une réalisation bien prestigieuse, au coeur de la Mecque du basket. Phoenix pointe désormais à la troisième place de l’Ouest, avec 11 victoires et 6 défaites.