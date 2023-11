On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tentera de vous partager ses bulletins le plus souvent possible, principalement le dimanche soir pour accompagner le Sunday Night Live des copains de beIN Sports. Ce dimanche, les Bucks recevaient les Blazers et Damian Lillard retrouvait son ex. Et franchement, on ne s’attendait pas trop à ce genre de match.

Ce match était censé être une promenade de santé pour les Daims mais ils ont été malmenés par les Blazers qui ont sorti le match PARFAIT en première mi-temps. Damian Lillard a la tremblote à l’idée de récupérer ses affaires et seul Giannis surnage. Il faudra attendre le dernier quart-temps et un Bobby Portis en mode Sexion d’Assaut pour voir le sursaut d’orgueil de son équipe. Les Blazers vont se faire rattraper puis dépasser par leurs adversaires qui braquent Malcolm Brogdon and co. façon bijouterie de GTA V. Une fois remis de ce hold-up, c’est le moment de noter les protagonistes. A table !

# Milwaukee Bucks

Brook Lopez (5) : pas vraiment dedans en attaque car probablement épuisé par sa guéguerre avec ses homologues du 63, BroLo a été comme à son habitude d’une importance capitale en défense. Maintenant, ça vaut bien une vidéo torse nu sur une route de campagne désaffectée.

Giannis Antetokounmpo (8) : il ressemble beaucoup à une voiture bélier, mais c’est lui qui a servi la formule entrée-plat-dessert à ses adversaires ce soir. Un Giannis taille patron pour venir à bout de l’ogre Blazers. Aurait également fait du bien aux Bleus pendant la Coupe du Monde de Rugby.

Andre Jackson Jr. (4) : passé à un seul rebond d’avoir droit à la fameuse vanne sur Tony Snell.

Malik Beasley (5,5) : comme son pourcentage ne l’indique pas forcément, il a fait mal de loin à Portland et n’a jamais rechigné à tenter sa chance. Egalement précieux en défense même s’il a défendu un tir de Jerami Grant en pointant sa godasse. Un match en trompe-l’œil.

Damian Lillard (5,5) : pas réellement nul, mais pas vraiment bon non plus. Les retrouvailles de Damian Lillard avec son ex étaient forcément chelou. Même s’il a mis quelques paniers importants, il l’a tout de même fait avec des pourcentages d’incel, en ratant notamment un lay-up tout cuit, et pas mal d’autres actions viandées aussi. Comme quoi, Dame ferait peut-être bien de réinstaller Tinder.

Bobby Portis (7) : d’abord discret, il s’est probablement envoyé la potion magique de Bugs Bunny sur le banc avant de revenir en FURIE dans le quatrième quart-temps. 8 points consécutifs inscrits pour instiguer un run qui va définitivement remettre les siens dans le match. Quelques célébrations et hurlements plus tard, les Bucks avaient gagné. Si vous misez sur un combat de pitbulls, cherchez-en un qui s’appelle Bobby Portis.

Pat Connaughton (6) : un match toujours aussi sérieux de la part de Connaughton, qui est toujours autant un pur soldat à Milwaukee. Et même recruteur professionnel depuis que l’on sait que c’est lui qui a facilité la venue de Damian Lillard.

MarJon Beauchamp (4) : il a bien porté son nom aujourd’hui. Son match est en effet un beau champ de patates.

AJ Green (4) : rentré pour viander deux tirs à trois points. Tous les voyants étaient au vert pour ses shoots, mais si ses parents avaient su, ils auraient changé leur nom de famille en “Red”.

Cameron Payne (4,5) : le seul joueur de l’histoire de la NBA à jouer de profil.

Thanasis Antetokounmpo (5) : Thanasis le grand frère, rentré pour sortir des gros triceps, des démarches de cow-boy, et des cris venus d’ailleurs. Ne manquait plus qu’une vieille voiture ou un vieux tas de briques à fracasser avec une batte et on était dans les Hauts de France.

# Portland Blazers

Deandre Ayton (6) : avec son salaire de 32 millions de dollars par saison, on attend forcément beaucoup du pivot Bahaméen, qui s’est auto-donné le surnom “DominAyton” à son arrivée à Portland. Aujourd’hui, il a fait un match très sérieux mais ce n’est pas toujours le cas. Sa valeur a enfin monté aujourd’hui mais qu’en sera-t-il demain ? Oui, Deandre Ayton est une cryptomonnaie.

Toumani Camara (5,5) : le gaucher Belge saisit sa chance avec brio dans cet effectif des Blazers. Beaucoup de sérieux, quelques shoots de loin et un rôle qui grandit. En revanche, il n’est toujours pas champion du monde de football 2018.

Jerami Grant (6,5) : bon match de sa part avec des shoots importants (malgré un pourcentage cracra), de la défense et un leadership sous-estimé. A 40 millions la saison, on n’en attend certainement pas moins, s’il avait des gants en latex noir, il vendrait des burgers à 30$, ce serait bon, mais “un peu cher”.

Shaedon Sharpe (6) : on ne sait pas encore s’il met la nitroglycérine avant ou après les céréales, mais le jour où il comprendra qu’il tambourine 99,9% de la population mondiale athlétiquement parlant, alors il aura fait un grand pas vers le All-Star Game.

Malcolm Brogdon (7) : on savait qu’un meneur serait en mission dans ce match car il retrouve son ancienne équipe, on ne pensait juste pas que ce serait lui. Malcolm Brogdon a donné beaucoup de fil à retordre à la franchise qui l’a drafté et a mené ses jeunes coéquipiers tant bien que mal. Ses pourcentages sont plutôt dignes de Dewey, mais il est déjà indispensable à Portland.

Jabari Walker (5) : on a bien aimé quand il a fait faute là.

Scoot Henderson (6) : dans le rayon “stats qui nous empêchent de dormir” on demande celle de Scoot Henderson qui rentre plus de paniers primés sur ce match que dans tout le reste de sa saison. Un premier bon petit match qui en amènera forcément d’autres, ça valait le coup de sortir les binocles de soleil.

Matisse Thybulle (5,5) : malgré son prénom, Matisse Thybulle n’a rien d’un peintre en défense et a cadenassé pas mal d’actions des Daims. Il galère toujours au shoot mais quand il commencera à les planter (on attend depuis longtemps), ça fera mal. Pour l’instant, Matisse reste dans sa Thybulle.

Duop Reath (5) : même pas le meilleur joueur Australien de son équipe ce soir, voilà, c’est tout.

Le score était plus ou moins attendu, mais certainement pas la manière qui n’a rien de rassurant pour les Bucks. Ils sont certes deuxièmes de conférence mais il faut faire encore mieux. Côté Blazers, cette défaite est triste compte tenu du scénario mais heureuse en vue du potentiel 1st pick 2024, ce groupe continue d’apprendre et en paumera d’autres.