LaMelo Ball (Hornets) s’est blessé au genou droit face au Magic

Sale nouvelle pour les Hornets : LaMelo n’a pas fini la rencontre face au Magic, touché au genou droit suite à une mauvaise réception sur un tir très contesté près du panier. La franchise a annoncé qu’il souffrait d’une entorse. D’autres examens sont à venir.

Les images ne sont pas de nature à rassurer. LaMelo prend son drive sur Paolo Banchero, se retrouve déséquilibré et son genou droit réalise une sorte d’hyper-extension vers l’arrière. Le meneur s’écroule directement au sol, se tient le genou. Il quitte le terrain aidé par le staff médical des Hornets, incapable de poser son appui droit au sol. La franchise a annoncé qu’il ne finira pas la rencontre.

LaMelo Ball was carried off the floor and to the locker room after landing awkwardly on this play. pic.twitter.com/Wo5DgLLX18

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 27, 2023

C’est un coup très dur pour la franchise, car Ball a proposé 30,1 points, 6,2 rebonds et 8,9 passes sur ses dix derniers matchs. Une forme exceptionnelle qui faisait vraiment plaisir à mater. Des examens sont à venir pour déterminer la gravité exacte de la blessure, mais il faut d’ores et déjà s’attendre à une absence du leader des Frelons.

LaMelo Ball ne rejouera pas ce soir…

Sorti à l’aide du staff en première mi-temps, on croise les doigts pour que ce soit rien de grave mais il avait l’air méchamment touché. https://t.co/WDOsDqDPrY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) November 27, 2023

Source : Hornets PR